https://tr.sputniknews.com/20220609/britney-spears-iranli-nisanlisiyla-dunya-evine-giriyor-100-kisilik-dugune-babasi-katilmayacak-1057187287.html

Britney Spears, İranlı nişanlısıyla dünya evine giriyor: 100 kişilik düğüne babası katılmayacak

Britney Spears, İranlı nişanlısıyla dünya evine giriyor: 100 kişilik düğüne babası katılmayacak

Amerikan magazin medyasına konuşan Britney Spears'e yakın kaynaklar, ünlü sanatçının bugün İranlı nişanlısı Sam Asghari'yla sade bir törenle evleneceğini... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T13:07+0300

2022-06-09T13:07+0300

2022-06-09T13:08+0300

yaşam

britney spears

düğün

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055494199_0:21:1025:597_1920x0_80_0_0_4faede656ff80ca35235383a095b1adc.jpg

Magazin dergisi TMZ'nin haberine göre Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari perşembe günü 100 kişinin katılacağı sade bir törenle dünya evine girecek.Törene 40 yaşındaki şarkıcının davalık olduğu babası, annesi ve kız kardeşi Jamie Lynn'in katılmayacağı, ancak erkek kardeşi Bryan'ın törende hazır bulunacağı iddia edildi. TMZ'ye göre nikah yeminini etmek için çıkacağı kürsüye yürürken Britney'e babasının yerine kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.Haberde, Britney'in 28 yaşındaki nişanlısı Sam ile çarşamba günü paylaştığı videoda düğüne hazır göründüğünün de altı çizildi.Düğün hazırlıklarının aylardır sürdüğünü iddia eden TMZ ayrıca, Sam Asghari'nin yüzük alışverişi yaparken görüntülendikten kısa bir süre sonra Eylül ayında Britney Spears'a evlilik teklifi ettiğini hatırlattı.Britney'nin düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği belli değil, ancak Mart ayında ünlü sanatçı evinde konuk ettiği Donatella Versace'yle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraf, Britney'in gelinliğini kimin tasarladığı konusunda büyük bir ipucu olarak değerlendirildi.Britney ve Sam çifti, Nisan ayında bebek beklediklerini açıklamış ancak Mayıs ayında bebeği kaybettiklerini duyurmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

britney spears, düğün