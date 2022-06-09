https://tr.sputniknews.com/20220609/britney-spears-iranli-nisanlisiyla-dunya-evine-giriyor-100-kisilik-dugune-babasi-katilmayacak-1057187287.html
Britney Spears, İranlı nişanlısıyla dünya evine giriyor: 100 kişilik düğüne babası katılmayacak
Britney Spears, İranlı nişanlısıyla dünya evine giriyor: 100 kişilik düğüne babası katılmayacak
Amerikan magazin medyasına konuşan Britney Spears'e yakın kaynaklar, ünlü sanatçının bugün İranlı nişanlısı Sam Asghari'yla sade bir törenle evleneceğini... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:07+0300
2022-06-09T13:07+0300
2022-06-09T13:08+0300
yaşam
britney spears
düğün
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Magazin dergisi TMZ'nin haberine göre Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari perşembe günü 100 kişinin katılacağı sade bir törenle dünya evine girecek.Törene 40 yaşındaki şarkıcının davalık olduğu babası, annesi ve kız kardeşi Jamie Lynn'in katılmayacağı, ancak erkek kardeşi Bryan'ın törende hazır bulunacağı iddia edildi. TMZ'ye göre nikah yeminini etmek için çıkacağı kürsüye yürürken Britney'e babasının yerine kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.Haberde, Britney'in 28 yaşındaki nişanlısı Sam ile çarşamba günü paylaştığı videoda düğüne hazır göründüğünün de altı çizildi.Düğün hazırlıklarının aylardır sürdüğünü iddia eden TMZ ayrıca, Sam Asghari'nin yüzük alışverişi yaparken görüntülendikten kısa bir süre sonra Eylül ayında Britney Spears'a evlilik teklifi ettiğini hatırlattı.Britney'nin düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği belli değil, ancak Mart ayında ünlü sanatçı evinde konuk ettiği Donatella Versace'yle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraf, Britney'in gelinliğini kimin tasarladığı konusunda büyük bir ipucu olarak değerlendirildi.Britney ve Sam çifti, Nisan ayında bebek beklediklerini açıklamış ancak Mayıs ayında bebeği kaybettiklerini duyurmuştu.
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Britney Spears, İranlı nişanlısıyla dünya evine giriyor: 100 kişilik düğüne babası katılmayacak
13:07 09.06.2022 (güncellendi: 13:08 09.06.2022) Abone ol
Amerikan magazin medyasına konuşan Britney Spears'e yakın kaynaklar, ünlü sanatçının bugün İranlı nişanlısı Sam Asghari'yla sade bir törenle evleneceğini açıkladı.
Magazin dergisi TMZ'nin haberine
göre Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari perşembe günü 100 kişinin katılacağı sade bir törenle dünya evine girecek.
Törene 40 yaşındaki şarkıcının davalık olduğu babası, annesi ve kız kardeşi Jamie Lynn'in katılmayacağı, ancak erkek kardeşi Bryan'ın törende hazır bulunacağı iddia edildi. TMZ'ye göre nikah yeminini etmek için çıkacağı kürsüye yürürken Britney'e babasının yerine kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.
Haberde, Britney'in 28 yaşındaki nişanlısı Sam ile çarşamba günü paylaştığı videoda düğüne hazır göründüğünün de altı çizildi.
Düğün hazırlıklarının aylardır sürdüğünü iddia eden TMZ ayrıca, Sam Asghari'nin yüzük alışverişi yaparken görüntülendikten kısa bir süre sonra Eylül ayında Britney Spears'a evlilik teklifi ettiğini hatırlattı.
Britney'nin düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği belli değil, ancak Mart ayında ünlü sanatçı evinde konuk ettiği Donatella Versace'yle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraf, Britney'in gelinliğini kimin tasarladığı konusunda büyük bir ipucu olarak değerlendirildi.
Britney ve Sam çifti, Nisan ayında bebek beklediklerini açıklamış ancak Mayıs ayında bebeği kaybettiklerini duyurmuştu.