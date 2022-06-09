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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/canli-rusya-azovstalde-teslim-olan-ukraynali-subaylarin-ifadeleri-aliniyor-1057198500.html
CANLI| Rusya: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı subayların ifadeleri alınıyor
CANLI| Rusya: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı subayların ifadeleri alınıyor
Rusya Soruşturma Komitesi, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında teslim olanlar da dahil Ukraynalı subayların sorguya çekildiğini açıkladı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T16:48+0300
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Azovstal - Sputnik Türkiye

CANLI| Rusya: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı subayların ifadeleri alınıyor

16:48 09.06.2022
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Rusya Soruşturma Komitesi, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında teslim olanlar da dahil Ukraynalı subayların sorguya çekildiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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17:06 09.06.2022
16:48 09.06.2022
Rusya: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı subayların ifadeleri alınıyor
Rusya Soruşturma Komitesi, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında teslim olanlar da dahil Ukraynalı subayların sorguya çekildiğini açıkladı. Şimdiye dek 200 Ukraynalı subayın ifade verdiğini belirten komite, 'Kiev rejiminin barış ve insanlığın güvenliğine yönelik suçları' nedeniyle 1100'den fazla dava açıldığını kaydetti.
Komite, bugüne kadar 75 bin kişiden fazla kişinin sorguya çekildiğini ve bunların yaklaşık 13 bininin 18 yaş altında olduğunu ifade etti.
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