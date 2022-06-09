CANLI| Rusya: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı subayların ifadeleri alınıyor

Rusya: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı subayların ifadeleri alınıyor

Rusya Soruşturma Komitesi, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında teslim olanlar da dahil Ukraynalı subayların sorguya çekildiğini açıkladı. Şimdiye dek 200 Ukraynalı subayın ifade verdiğini belirten komite, 'Kiev rejiminin barış ve insanlığın güvenliğine yönelik suçları' nedeniyle 1100'den fazla dava açıldığını kaydetti.

Komite, bugüne kadar 75 bin kişiden fazla kişinin sorguya çekildiğini ve bunların yaklaşık 13 bininin 18 yaş altında olduğunu ifade etti.