Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Yunanca ve İngilizce olmak üzere bir dizi paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Yunanca ve İngilizce olarak attığı tweetlerde, "Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Yunanca uyarı: Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Yunanca ve İngilizce olarak attığı tweetlerde, "Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.