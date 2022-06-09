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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Yunanca uyarı: Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Yunanca uyarı: Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Yunanca ve İngilizce olarak attığı tweetlerde, "Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T21:24+0300
2022-06-09T21:34+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Yunanca ve İngilizce olmak üzere bir dizi paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
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son dakika, recep tayyip erdoğan, yunan, yunanistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Yunanca uyarı: Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez

21:24 09.06.2022 (güncellendi: 21:34 09.06.2022)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Yunanca ve İngilizce olarak attığı tweetlerde, "Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Yunanca ve İngilizce olmak üzere bir dizi paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.
Doğu Akdeniz’de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan’a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.
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