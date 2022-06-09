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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknoloji Yol Haritaları' konulu genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknoloji Yol Haritaları' konulu genelge
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı yaşam, sağlık ürünleri ve mobilite araçlara ilişkin "Teknoloji Yol Haritaları" konulu genelge yayımladı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T09:47+0300
2022-06-09T09:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
genelge
teknoloji
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Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, küresel çapta büyük bir dönüşüme tanıklık eden sağlık ve mobilite sektörünün, nüfusun artması ve kaynakların kısıtlı hale gelmesi gibi zorluklara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözüm ürettiğini bildirdi.Teknolojinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşmasının bu alanlarda kişiselleştirilmiş, katılımcı ve önleyici çözüm ve sistemler sunulmasına imkan sağladığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Dijitalleşen dünyada yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu gerçekleştirmek üzere hazırlanarak uygulamaya konulan '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' kapsamında başlanan çalışmalara rehberlik etmek, yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vermek üzere 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' ile 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası' hazırlanmıştır. 2022-2030 dönemini kapsayan mezkur yol haritaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji yol haritaları kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istedi.
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recep tayyip erdoğan, genelge, teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknoloji Yol Haritaları' konulu genelge

09:47 09.06.2022 (güncellendi: 09:48 09.06.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı yaşam, sağlık ürünleri ve mobilite araçlara ilişkin "Teknoloji Yol Haritaları" konulu genelge yayımladı.
Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, küresel çapta büyük bir dönüşüme tanıklık eden sağlık ve mobilite sektörünün, nüfusun artması ve kaynakların kısıtlı hale gelmesi gibi zorluklara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözüm ürettiğini bildirdi.
Teknolojinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşmasının bu alanlarda kişiselleştirilmiş, katılımcı ve önleyici çözüm ve sistemler sunulmasına imkan sağladığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dijitalleşen dünyada yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu gerçekleştirmek üzere hazırlanarak uygulamaya konulan '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' kapsamında başlanan çalışmalara rehberlik etmek, yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vermek üzere 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' ile 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası' hazırlanmıştır. 2022-2030 dönemini kapsayan mezkur yol haritaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji yol haritaları kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istedi.
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