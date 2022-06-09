https://tr.sputniknews.com/20220609/ingilterede-bulunan-fosil-avrupadan-gelip-gecmis-en-buyuk-dinozor-cikti-kopekbaliginin-atasi-mi-1057210677.html
İngiltere'de bulunan fosil Avrupa'dan gelip geçmiş en büyük dinozor çıktı: Köpekbalığının atası mı?
İngiltere'de bulunan fosil Avrupa'dan gelip geçmiş en büyük dinozor çıktı: Köpekbalığının atası mı?
Britanya'nın Manş Denizi'nde yer alan Wight Adası'nda bulunan bir fosilin Avrupa'nın en büyük yırtıcı dinozoruna ait olabileceği belirtildi. Kretase döneminde... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:38+0300
2022-06-09T22:38+0300
2022-06-09T22:50+0300
yaşam
dinozor
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Britanya'nın Manş Denizi'nde yer alan Wight Adası'nda bulunan bir fosilin Avrupa'nın en büyük yırtıcı dinozoruna ait olabileceği belirtildi. Kretase döneminde yaşayan iki bacaklı Spinosauridae türünden dinozorun Avrupa'dan gelip geçmiş en büyük yırtıcı etobur olduğu sanılıyor. Hayatını İngiltere bölgesinin güneyindeki Wight Adası'nın sahillerinde dinozor kalıntılarını toplamaya adayan ve Britanya'nın en ünlü fosil avcısı olarak tanınan Nick Chase'in birkaç yıl önceki ölümünden evvel Southampton Üniversitesi'ne bağışladığı kemiklerle ilgili çalışma tamamlandı. Southampton Üniversitesi'ndeki araştırmacıların PeerJ. dergisinde yayımladıkları çalışmada 'Beyaz Kaya spinosauridi' adı verilen dinozorun, uzunluğu 10 metreyi geçen devasa bir hayvan olduğu belirtildi. Çalışmayı yöneten doktora öğrencisi Chris Barker, "Bazı boyutlara bakılırsa, muhtemelen Avrupa'da bulunan en büyük yırtıcı dinozor. Keşke elimizde daha çok kemik olsaydı, ama sayılar yalan söylemez, daha önce Avrupa'da bilinen en büyük türden de daha büyük" dedi. Çalışmada yer almayan Maryland Üniversitesi'nden omurgalı hayvan paleontologu Thomas Richard Holtz, bunun daha önce fosilleri Portekiz'de bulunan dev dinozordan daha büyük göründüğünü tasdik etti. Carnegie Doğa Tarihi Müzesi'nden dinozor paleontologu Matt Lamanna ise en uzun dinozor olabileceğini, ama muhtemelen Tyrannosaurus rex ya da 'Jurassic World' filmi sayesinde meşhur olan Giganotosaurus kadar ağır olmadığını söyledi. Araştırmacıların yeni bir tür olduğunu kanıtlamayı umduğu 'Beyaz Kaya spinosauridinin' 125 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu Britanya'da bulunan en genç spinosaurid yapıyor.Uzun kafalarıyla tanınan spinosauridler, Tyrannosaurus rex gibi kutu biçimli kafatasına sahip olmak yerine timsahınkine benzeyen yüzüyle dikkat çekiyor. Bu özelliği, karada olduğu kadar suda da avlandıkları teorisiyle açıklanıyor. Barker, "Suda hareket ederek yüzeyden balık kapan leylek ve balıkçıl gibi" açıklamasını da getirdi. Tabloid İngiliz basını ise yeni dinozoru 'bacaklı köpekbalığı' diye selamladı. Daily Star, bunun T-Rex ile büyük beyaz köpekbalığı arasındaki geçişi oluşturan dinozor olduğunu yazdı. Özelliklerinin 5 tondan daha ağır, jilet gibi keskin dişler, timsah yüz, kamçı benzeri kuyruk, kısa kollar, büyük pelvik ve kuyruk omurları diye sıralandığı haberde, "Yani yüzebilen ilk dinozor grubunun bir parçasıydı" denildi.
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dinozor
Britanya'nın Manş Denizi'nde yer alan Wight Adası'nda bulunan bir fosilin Avrupa'nın en büyük yırtıcı dinozoruna ait olabileceği belirtildi. Kretase döneminde yaşayan iki bacaklı Spinosauridae türünden dinozorun Avrupa'dan gelip geçmiş en büyük yırtıcı etobur olduğu sanılıyor.
Hayatını İngiltere bölgesinin güneyindeki Wight Adası'nın sahillerinde dinozor kalıntılarını toplamaya adayan ve Britanya'nın en ünlü fosil avcısı olarak tanınan Nick Chase'in birkaç yıl önceki ölümünden evvel Southampton Üniversitesi'ne bağışladığı kemiklerle ilgili çalışma tamamlandı.
Southampton Üniversitesi'ndeki araştırmacıların PeerJ. dergisinde yayımladıkları çalışmada 'Beyaz Kaya spinosauridi' adı verilen dinozorun, uzunluğu 10 metreyi geçen devasa bir hayvan olduğu belirtildi.
Çalışmayı yöneten doktora öğrencisi Chris Barker, "Bazı boyutlara bakılırsa, muhtemelen Avrupa'da bulunan en büyük yırtıcı dinozor. Keşke elimizde daha çok kemik olsaydı, ama sayılar yalan söylemez, daha önce Avrupa'da bilinen en büyük türden de daha büyük" dedi. Çalışmada yer almayan Maryland Üniversitesi'nden omurgalı hayvan paleontologu Thomas Richard Holtz, bunun daha önce fosilleri Portekiz'de bulunan dev dinozordan daha büyük göründüğünü tasdik etti. Carnegie Doğa Tarihi Müzesi'nden dinozor paleontologu Matt Lamanna ise en uzun dinozor olabileceğini, ama muhtemelen Tyrannosaurus rex ya da 'Jurassic World' filmi sayesinde meşhur olan Giganotosaurus kadar ağır olmadığını söyledi.
Araştırmacıların yeni bir tür olduğunu kanıtlamayı umduğu 'Beyaz Kaya spinosauridinin' 125 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu Britanya'da bulunan en genç spinosaurid yapıyor.
Uzun kafalarıyla tanınan spinosauridler, Tyrannosaurus rex gibi kutu biçimli kafatasına sahip olmak yerine timsahınkine benzeyen yüzüyle dikkat çekiyor. Bu özelliği, karada olduğu kadar suda da avlandıkları teorisiyle açıklanıyor. Barker, "Suda hareket ederek yüzeyden balık kapan leylek ve balıkçıl gibi" açıklamasını da getirdi.
Tabloid İngiliz basını ise yeni dinozoru 'bacaklı köpekbalığı' diye selamladı. Daily Star, bunun T-Rex ile büyük beyaz köpekbalığı arasındaki geçişi oluşturan dinozor olduğunu yazdı. Özelliklerinin 5 tondan daha ağır, jilet gibi keskin dişler, timsah yüz, kamçı benzeri kuyruk, kısa kollar, büyük pelvik ve kuyruk omurları diye sıralandığı haberde, "Yani yüzebilen ilk dinozor grubunun bir parçasıydı" denildi.