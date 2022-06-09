Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kenyada-yaklasik-250-bin-kayitli-olu-secmen-tespit-edildi-1057168347.html
Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı 'ölü seçmen' tespit edildi
Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı 'ölü seçmen' tespit edildi
Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi 250 bine yakın kayıtlı ölü seçmen tespit edildiğini açıkladı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T00:42+0300
2022-06-09T00:43+0300
kenya
seçim
dünya
seçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052272527_0:1:861:485_1920x0_80_0_0_026bca0e3f4c3bd03b15d0ed28183d68.jpg
Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basına yaptığı açıklamada, kayıtlı seçmenlerden 246 bin 465 kişinin ölmüş olduğu bilgisini paylaştı.Chebukati 226 bin 143 kişinin farklı kimlik kartıyla kayıt olduğunu, 481 bin 711 kişinin de mükerrer kayıt yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.Öte yandan Chebukati, 164 bin 269 kişinin de geçersiz kimlik kaydı ile kaydolduğunu açıkladı.Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga adaylıkları onaylanmıştı.İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052272527_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_24ca2b7cc355118ef37e7de5bd76ae57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kenya, seçim, seçmen

Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı 'ölü seçmen' tespit edildi

00:42 09.06.2022 (güncellendi: 00:43 09.06.2022)
© AAKENYA
KENYA - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi 250 bine yakın kayıtlı ölü seçmen tespit edildiğini açıkladı.
Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basına yaptığı açıklamada, kayıtlı seçmenlerden 246 bin 465 kişinin ölmüş olduğu bilgisini paylaştı.
Chebukati 226 bin 143 kişinin farklı kimlik kartıyla kayıt olduğunu, 481 bin 711 kişinin de mükerrer kayıt yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.
Öte yandan Chebukati, 164 bin 269 kişinin de geçersiz kimlik kaydı ile kaydolduğunu açıkladı.
Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.
Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga adaylıkları onaylanmıştı.
İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала