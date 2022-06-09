https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-turkiyenin-ukraynayi-mayinlar-konusunda-ikna-cabasi-son-derece-olumlu-1057188928.html
Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yı mayınlar konusunda ikna çabası son derece olumlu
Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yı mayınlar konusunda ikna çabası son derece olumlu
Türkiye'nin Ukrayna'yı Karadeniz'in kıyı şeridinin mayınlardan temizlenmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:48+0300
2022-06-09T13:48+0300
2022-06-09T13:48+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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sergey lavrov
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Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımız, Kiev'i bu süreci sürüncemede bırakmaya son verilmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor ve ben bunu son derece olumlu buluyorum" dedi. Lavrov, Ukrayna ordusunun kontrolü altında tuttuğu kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi şartıyla Karadeniz limanlarından ayrılmayı bekleyen yük dolu gemilerin çıkışı için Rus ordusunun güvenli koridorlar temin ettiğini belirterek "Ukraynalıların bu sorunu anlaşılır, makul ve nesnel olan bu zeminde çözmenin alternatifi olmadığının bilincine varacaklarını ve çıkış yolunu Batı'nın onları tepeden tırnağa silahlandırmasını talep etmekte aramayı bırakacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ankarada-rus-mir-kartinin-genis-sekilde-kullanilmasini-istiyoruz-1057120200.html
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Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yı mayınlar konusunda ikna çabası son derece olumlu
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Türkiye'nin Ukrayna'yı Karadeniz'in kıyı şeridinin mayınlardan temizlenmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu girişimi son derece olumlu bulduğunu söyledi.
Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımız, Kiev'i bu süreci sürüncemede bırakmaya son verilmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor ve ben bunu son derece olumlu buluyorum" dedi.
Lavrov, Ukrayna ordusunun kontrolü altında tuttuğu kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi şartıyla Karadeniz limanlarından ayrılmayı bekleyen yük dolu gemilerin çıkışı için Rus ordusunun güvenli koridorlar temin ettiğini belirterek "Ukraynalıların bu sorunu anlaşılır, makul ve nesnel olan bu zeminde çözmenin alternatifi olmadığının bilincine varacaklarını ve çıkış yolunu Batı'nın onları tepeden tırnağa silahlandırmasını talep etmekte aramayı bırakacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.