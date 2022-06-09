Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-turkiyenin-ukraynayi-mayinlar-konusunda-ikna-cabasi-son-derece-olumlu-1057188928.html
Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yı mayınlar konusunda ikna çabası son derece olumlu
Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yı mayınlar konusunda ikna çabası son derece olumlu
Türkiye'nin Ukrayna'yı Karadeniz'in kıyı şeridinin mayınlardan temizlenmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:48+0300
2022-06-09T13:48+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
ukrayna
tahıl
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057189150_0:0:3033:1707_1920x0_80_0_0_99a1e5fc14accb536c93e1e6cb230940.jpg
Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımız, Kiev'i bu süreci sürüncemede bırakmaya son verilmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor ve ben bunu son derece olumlu buluyorum" dedi. Lavrov, Ukrayna ordusunun kontrolü altında tuttuğu kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi şartıyla Karadeniz limanlarından ayrılmayı bekleyen yük dolu gemilerin çıkışı için Rus ordusunun güvenli koridorlar temin ettiğini belirterek "Ukraynalıların bu sorunu anlaşılır, makul ve nesnel olan bu zeminde çözmenin alternatifi olmadığının bilincine varacaklarını ve çıkış yolunu Batı'nın onları tepeden tırnağa silahlandırmasını talep etmekte aramayı bırakacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ankarada-rus-mir-kartinin-genis-sekilde-kullanilmasini-istiyoruz-1057120200.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057189150_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_df9603f8c286e0367b4da33ce5e8da0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, ukrayna, tahıl, sergey lavrov

Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yı mayınlar konusunda ikna çabası son derece olumlu

13:48 09.06.2022
© Sputnik / МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / МИД РФ
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Türkiye'nin Ukrayna'yı Karadeniz'in kıyı şeridinin mayınlardan temizlenmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu girişimi son derece olumlu bulduğunu söyledi.
Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımız, Kiev'i bu süreci sürüncemede bırakmaya son verilmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor ve ben bunu son derece olumlu buluyorum" dedi.
Lavrov, Ukrayna ordusunun kontrolü altında tuttuğu kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi şartıyla Karadeniz limanlarından ayrılmayı bekleyen yük dolu gemilerin çıkışı için Rus ordusunun güvenli koridorlar temin ettiğini belirterek "Ukraynalıların bu sorunu anlaşılır, makul ve nesnel olan bu zeminde çözmenin alternatifi olmadığının bilincine varacaklarını ve çıkış yolunu Batı'nın onları tepeden tırnağa silahlandırmasını talep etmekte aramayı bırakacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Zelenskiy mayınsızlaştırmaya karşı, problem bizde değil
Dün, 11:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала