https://tr.sputniknews.com/20220609/malatyada-kayisi-kavgasi-2si-polis-6-yarali-13-gozalti-1057174134.html

Malatya'da kayısı kavgası: 2'si polis 6 yaralı, 13 gözaltı

Malatya'da kayısı kavgası: 2'si polis 6 yaralı, 13 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında "kayısı koparma" meselesi yüzünden kavga çıktı. 2'si polis 6 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T02:57+0300

2022-06-09T02:57+0300

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türkiye

malatya

kayısı

polis

kavga

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda, bir kayısı bahçesinde, 'izinsiz meyve kopardın' meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar hafif şekilde yaralandı.Rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişiler, burada tekrar tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.13 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2'si polis 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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malatya, kayısı, polis, kavga