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Malatya'da kayısı kavgası: 2'si polis 6 yaralı, 13 gözaltı
Malatya'da kayısı kavgası: 2'si polis 6 yaralı, 13 gözaltı
Malatya'da iki grup arasında "kayısı koparma" meselesi yüzünden kavga çıktı. 2'si polis 6 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T02:57+0300
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türkiye
malatya
kayısı
polis
kavga
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda, bir kayısı bahçesinde, 'izinsiz meyve kopardın' meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar hafif şekilde yaralandı.Rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişiler, burada tekrar tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.13 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2'si polis 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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malatya, kayısı, polis, kavga

Malatya'da kayısı kavgası: 2'si polis 6 yaralı, 13 gözaltı

02:57 09.06.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya'da iki grup arasında 'kayısı koparma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı.
Malatya'da iki grup arasında 'kayısı koparma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya'da iki grup arasında "kayısı koparma" meselesi yüzünden kavga çıktı. 2'si polis 6 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda, bir kayısı bahçesinde, 'izinsiz meyve kopardın' meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar hafif şekilde yaralandı.
Rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişiler, burada tekrar tartışmaya başladı.
Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.
13 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2'si polis 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya'da iki grup arasında 'kayısı koparma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı.
Malatya'da iki grup arasında 'kayısı koparma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
Malatya'da iki grup arasında 'kayısı koparma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı.
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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