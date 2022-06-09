https://tr.sputniknews.com/20220609/martiyi-alkollu-kullanan-kisinin-ehliyetine-el-konuldu-para-cezasi-kesildi-1057168857.html

'Martı'yı alkollü kullanan kişinin ehliyetine el konuldu: Para cezası kesildi

'Martı'yı alkollü kullanan kişinin ehliyetine el konuldu: Para cezası kesildi

İzmir'de mobil scooter uygulaması 'Martı'dan kiraladığı elektrikli bisikleti alkollü kullanırken polis ekiplerine yakalanan 21 yaşındaki A.E'nin ehliyetine el... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T00:42+0300

2022-06-09T00:42+0300

2022-06-09T00:42+0300

türkiye

scooter

martı

izmir

alkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1042498813_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_3d15d4e4583d37d6953c2f2a1a91ce20.jpg

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., mobil scooter uygulamasından elektrikli bisiklet sınıfındaki bir aracı kiraladı.Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E'yi durdurdu. Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu.‘Cezaların kabul edilmesi mümkün değil'A.E'nin durumu anlattığı avukatı Seyit Ahmet Akyüz, mevzuatı inceledi. Müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini ifade eden Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı.Akyüz, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:"Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor.Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir.Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el konulması mümkün değildir."

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scooter, martı, izmir, alkol