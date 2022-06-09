https://tr.sputniknews.com/20220609/sivasta-saganak-yol-coktu-evleri-su-basti-1057174533.html
Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı
Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T03:23+0300
2022-06-09T03:23+0300
2022-06-09T03:23+0300
türkiye
sivas
sağanak
yol
belediye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057174628_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_18704aa6fc807637f635c74a2382e468.png
Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/sivas-kayseri-karayolu-sel-nedeniyle-arac-ulasimina-kapandi-1057164248.html
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057174628_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_1ee265151345ca65fe5dc705a3379516.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sivas, sağanak, yol, belediye
Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı
Abone ol
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri çalışma başlattı.
Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.
Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.
Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.