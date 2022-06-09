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Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı
Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T03:23+0300
2022-06-09T03:23+0300
türkiye
sivas
sağanak
yol
belediye
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Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/sivas-kayseri-karayolu-sel-nedeniyle-arac-ulasimina-kapandi-1057164248.html
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sivas, sağanak, yol, belediye

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı

03:23 09.06.2022
© AASivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri çalışma başlattı.
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri çalışma başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri çalışma başlattı.
Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.
Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.
Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu araç ulaşımına kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
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