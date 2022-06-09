https://tr.sputniknews.com/20220609/sivasta-saganak-yol-coktu-evleri-su-basti-1057174533.html

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T03:23+0300

2022-06-09T03:23+0300

2022-06-09T03:23+0300

türkiye

sivas

sağanak

yol

belediye

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Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

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sivas, sağanak, yol, belediye