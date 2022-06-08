https://tr.sputniknews.com/20220608/sivas-kayseri-karayolu-sel-nedeniyle-arac-ulasimina-kapandi-1057164248.html
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu araç ulaşımına kapandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T22:53+0300
2022-06-08T22:53+0300
2022-06-08T22:53+0300
türkiye
sivas
kayseri
karayolu
sel
ulaşım
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Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yer yer taşkınlar olması trafikte aksamalara neden oldu.Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.Kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/sivas-kayseri-karayolunda-ulasima-sel-engeli-1057104943.html
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sivas, kayseri, karayolu, sel, ulaşım
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu araç ulaşımına kapandı.
Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yer yer taşkınlar olması trafikte aksamalara neden oldu.
Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.