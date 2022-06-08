https://tr.sputniknews.com/20220608/sivas-kayseri-karayolu-sel-nedeniyle-arac-ulasimina-kapandi-1057164248.html

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu araç ulaşımına kapandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T22:53+0300

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türkiye

sivas

kayseri

karayolu

sel

ulaşım

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Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yer yer taşkınlar olması trafikte aksamalara neden oldu.Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.Kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/sivas-kayseri-karayolunda-ulasima-sel-engeli-1057104943.html

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sivas, kayseri, karayolu, sel, ulaşım