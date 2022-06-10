https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-butcesi-mayista-66-milyar-dolar-acik-verdi-1057259259.html

ABD bütçesi Mayıs'ta 66 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi Mayıs'ta 66 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 50 azalarak 66 milyar dolar oldu. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T23:35+0300

2022-06-10T23:35+0300

2022-06-10T23:35+0300

ekonomi

abd

bütçe

bütçe açığı

dolar

abd hazine bakanlığı

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ABD Hazine Bakanlığı'nın Mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporuna göre, Mayıs'ta federal hükümetin bütçe açığı 66 milyar dolar olarak hesaplandı.Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 132 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin mayısta 120 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.Hükümetin gelirleri, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 389 milyar dolara gerilerken, harcamaları yaklaşık yüzde 24 azalarak 455 milyar dolara indi.Ülkede 2022 mali yılının 8. ayı olan Mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı 426 milyar dolara ulaştı.Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.Mali yılın ilk sekiz ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 19 azalarak 3.8 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 31 artışla 3.4 trilyon dolara çıktı.ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3.1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220608/abd-hazine-bakani-yellen-yuzde-8-abdde-kabul-edilemez-bir-enflasyon-orani-1057164308.html

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