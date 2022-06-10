https://tr.sputniknews.com/20220610/ali-erbas-dunya-islama-muhtactir-1057259417.html
Ali Erbaş: Dünya İslam'a muhtaçtır
Ali Erbaş: Dünya İslam'a muhtaçtır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyanın huzurunun İslam'da olduğunu belirterek, "Bunun dışında başka bir anlayışta, başka bir sistemde huzur yoktur. Dünya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:42+0300
2022-06-10T23:42+0300
2022-06-10T23:46+0300
türkiye
ali erbaş
islam
kuran kursu
diyanet işleri başkanlığı
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Ali Erbaş, Elazığ Baskil ilçesinde "Baskil Müftülüğü Yatılı Erkek Kur'an Kursu" açılışında yaptığı konuşmada, en hayırlı açılışlardan birini gerçekleştirdiklerini söyledi.Açılışını yaptıkları binada "Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadisinin yer aldığını belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi olduğunu dile getirdi.Erbaş, şöyle konuştu:Eğitim bilimcilerin, insanoğlunun karakter yapısının yüzde 70’inin 7 yaşından önce oluştuğunu kabul ettiklerini aktaran Erbaş, Peygamber Efendimizin de çocukların 7 yaşına gelinceye kadar temel dini bilgiler öğretilmesini söylediğini vurguladı.'İslam evrensel bir dindir, denge dinidir'Erbaş, milletin her ferdinin iyilikle meşgul olmasını, kötülüklerden uzak durmasını istediklerini, çünkü Kur'an-ı Kerim'in bunu emrettiğini dile getirdi.Dünyanın huzurunun buna bağlı olduğunun söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:'İslam haksızlığı ve zulmü men ediyor'İslamsız dünyanın dengesinin muhafaza edilemeyeceğini, İslam'ın bulunmadığı yerlerde dengenin bozulduğunu kaydeden Erbaş, İslam'ın insanlığın dengede kalması, dünyanın dengede durması dolayısıyla gönderilen bir din olduğunu vurguladı.İslam'ın adaleti emrettiğini, adaletin de dengenin unsuru olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:'Hakkı anlatıyoruz, adaleti anlatıyoruz'Hak ve batıl mücadelesinin bugüne kadar devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:
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ali erbaş, islam, kuran kursu, diyanet işleri başkanlığı
Ali Erbaş: Dünya İslam'a muhtaçtır
23:42 10.06.2022 (güncellendi: 23:46 10.06.2022) Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyanın huzurunun İslam'da olduğunu belirterek, "Bunun dışında başka bir anlayışta, başka bir sistemde huzur yoktur. Dünya İslam'a muhtaçtır." dedi.
Ali Erbaş, Elazığ Baskil ilçesinde "Baskil Müftülüğü Yatılı Erkek Kur'an Kursu" açılışında yaptığı konuşmada, en hayırlı açılışlardan birini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Açılışını yaptıkları binada "Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadisinin yer aldığını belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi olduğunu dile getirdi.
"Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine göre hayatımızı ne kadar iyi tanzim edersek o kadar huzurlu oluruz, Cenabıhakk'ın rızasına uygun yaşarız. İşte sizler gibi bu güzel Kur'an kursunda nice gençlerimiz yetişecek, nice çocuklarımız yetişecek. Bunun gibi ülkemizde yaptığımız 2 bin kadar Kur'an kursu ki sayı 2 bini geçti şimdi. Orada sevgili Peygamber Efendimizin işte bu tavsiyesine, emanetine sahip çıkacak gençleri yetiştiriyoruz. Sadece hafızlık icazetnamesini başarıyla eline alanların sayısı 200 bine yaklaştı. Türkiye genelinde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda 10 bin sınıfı açtık hamdolsun."
Eğitim bilimcilerin, insanoğlunun karakter yapısının yüzde 70’inin 7 yaşından önce oluştuğunu kabul ettiklerini aktaran Erbaş, Peygamber Efendimizin de çocukların 7 yaşına gelinceye kadar temel dini bilgiler öğretilmesini söylediğini vurguladı.
'İslam evrensel bir dindir, denge dinidir'
Erbaş, milletin her ferdinin iyilikle meşgul olmasını, kötülüklerden uzak durmasını istediklerini, çünkü Kur'an-ı Kerim'in bunu emrettiğini dile getirdi.
Dünyanın huzurunun buna bağlı olduğunun söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:
"Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak logomuzun altına bir cümle yazdık, her yerde onu söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Diyoruz ki yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar sadece Elazığ'da, Türkiye'de değil bütün dünyada. Çünkü İslam bütün insanlığa gönderilmiştir. İslam evrensel bir dindir, İslam denge dinidir. İslam'ın adı barış, adı huzur. Yıllarca biz 'huzur İslam'da' diye doğru söyledik. Sadece Elazığ'ın, Türkiye'nin huzuru değil dünyanın huzuru İslam'dadır. Bunun dışında başka bir anlayışta, başka bir sistemde huzur yoktur. Dünya İslam'a muhtaçtır. Hazreti Adem döneminde nasıl muhtaç idiyse Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz zamanında nasıl İslam’a muhtaç idiyse bugün de muhtaç, kıyamete kadar da muhtaç olacak."
'İslam haksızlığı ve zulmü men ediyor'
İslamsız dünyanın dengesinin muhafaza edilemeyeceğini, İslam'ın bulunmadığı yerlerde dengenin bozulduğunu kaydeden Erbaş, İslam'ın insanlığın dengede kalması, dünyanın dengede durması dolayısıyla gönderilen bir din olduğunu vurguladı.
İslam'ın adaleti emrettiğini, adaletin de dengenin unsuru olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:
"İslam ihsanı emrediyor, herkes birbirine iyilik yapacak. Bu dengenin unsurudur. İslam yardımlaşmayı emrediyor, dengenin unsurudur. İslam kötülüğü men ediyor, İslam haksızlığı ve zulmü men ediyor. Zalim Müslüman da olsa onu uyarmak gerekiyor. Zalim kim olursa olsun, adaleti gözetmeyen kim olursa olsun onu uyarmak, adalete davet etmek gerekiyor. Zalimi uyarmak, zulmünden uzak durmasını temin etmek gerekiyor. Tarih boyunca İslam'ın bu şekilde toplumlarda etkili olduğunu görüyoruz. Ne zaman ki adalet ihmal edildi ne zaman ki zulüm ortalığı sardı, işte o zaman insanlık büyük bir huzursuzluk içerisinde oldu. Bizim derdimiz, bizim amacımız bu."
'Hakkı anlatıyoruz, adaleti anlatıyoruz'
Hak ve batıl mücadelesinin bugüne kadar devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:
"Önemli olan nerede yer aldığımızdır. Hakkın yanında yer almak ve o yolda çalışmak bizim için kafidir. İnşallah kıyamete kadar hak batıla hep galebe çalacaktır. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Kur'an kurslarımızda, camilerimizde, mihraplarımızdan, minberlerimizden, kürsülerimizden hakkı anlatıyoruz, adaleti anlatıyoruz. Haksızlıktan ve kötülükten uzak durmayı, iyilikleri yaygınlaştırmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı sabrı, hakkı tavsiye etmekle 150 bin kadar hocamızla büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da 100'ün üzerinde ülkede 2 bin 500 kadar hocamızla hakkı ve hakikati sınırlarımızın ötelerine de taşımakla uğraşıyoruz."