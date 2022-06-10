https://tr.sputniknews.com/20220610/ali-erbas-dunya-islama-muhtactir-1057259417.html

Ali Erbaş: Dünya İslam'a muhtaçtır

Ali Erbaş: Dünya İslam'a muhtaçtır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyanın huzurunun İslam'da olduğunu belirterek, "Bunun dışında başka bir anlayışta, başka bir sistemde huzur yoktur. Dünya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T23:42+0300

2022-06-10T23:42+0300

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türkiye

ali erbaş

islam

kuran kursu

diyanet işleri başkanlığı

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Ali Erbaş, Elazığ Baskil ilçesinde "Baskil Müftülüğü Yatılı Erkek Kur'an Kursu" açılışında yaptığı konuşmada, en hayırlı açılışlardan birini gerçekleştirdiklerini söyledi.Açılışını yaptıkları binada "Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadisinin yer aldığını belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi olduğunu dile getirdi.Erbaş, şöyle konuştu:Eğitim bilimcilerin, insanoğlunun karakter yapısının yüzde 70’inin 7 yaşından önce oluştuğunu kabul ettiklerini aktaran Erbaş, Peygamber Efendimizin de çocukların 7 yaşına gelinceye kadar temel dini bilgiler öğretilmesini söylediğini vurguladı.'İslam evrensel bir dindir, denge dinidir'Erbaş, milletin her ferdinin iyilikle meşgul olmasını, kötülüklerden uzak durmasını istediklerini, çünkü Kur'an-ı Kerim'in bunu emrettiğini dile getirdi.Dünyanın huzurunun buna bağlı olduğunun söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:'İslam haksızlığı ve zulmü men ediyor'İslamsız dünyanın dengesinin muhafaza edilemeyeceğini, İslam'ın bulunmadığı yerlerde dengenin bozulduğunu kaydeden Erbaş, İslam'ın insanlığın dengede kalması, dünyanın dengede durması dolayısıyla gönderilen bir din olduğunu vurguladı.İslam'ın adaleti emrettiğini, adaletin de dengenin unsuru olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:'Hakkı anlatıyoruz, adaleti anlatıyoruz'Hak ve batıl mücadelesinin bugüne kadar devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

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ali erbaş, islam, kuran kursu, diyanet işleri başkanlığı