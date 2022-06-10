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Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesi'nde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T19:52+0300
2022-06-10T19:52+0300
dünya
almanya
saldırı
kuzey ren vestfalya
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Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
almanya
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almanya, saldırı, kuzey ren vestfalya

Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

19:52 10.06.2022
© AFP 2022Almanya - Polis
Almanya - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesi'nde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.
Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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