https://tr.sputniknews.com/20220610/almanyada-universitede-duzenlenen-bicakli-saldirida-4-kisi-yaralandi-1057253685.html
Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesi'nde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T19:52+0300
2022-06-10T19:52+0300
2022-06-10T19:52+0300
dünya
almanya
saldırı
kuzey ren vestfalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053071532_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cc505b4c8a8529cb84a92d147f745128.jpg
Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
almanya
kuzey ren vestfalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053071532_45:0:1112:800_1920x0_80_0_0_dd415f3c146d5b50078422d7f6367648.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, saldırı, kuzey ren vestfalya
Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Abone ol
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesi'nde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.
Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.