https://tr.sputniknews.com/20220610/avukata-kisa-etek-tepkisi-kursunun-arkasinda-anlatin-denilince-konusmayi-birakti-1057246622.html

Avukata etek tepkisi: 'Kürsünün arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz' denince konuşmayı bıraktı

Avukata etek tepkisi: 'Kürsünün arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz' denince konuşmayı bıraktı

Şanlıurfa'da bir etkinliğe davet edilen avukat, bir din görevlisi tarafından eteğinin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ diye... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T16:54+0300

2022-06-10T16:54+0300

2022-06-10T17:08+0300

şanlıurfa

avukat

türkiye

etek

eleştiri

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Müftülüğü tarafından bölgede sıkça görülen ‘Çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ kapsamında Milli Eğitim Konferans Salonu’nda etkinlik düzenledi.Etkinliğe müftülüğün daveti üzerine Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı Avukat Cemile Didem Karaboğa konuşmacı olarak katıldı.Avukat Karaboğa, sahnede konuşma yaparken salonun ön bölümünde oturan din görevlisi tarafından kendisine sözlü saldırıda bulunulduğunu öne sürüp konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.Avukat Cemile Didem Karaboğa, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde, katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ dedi” ifadelerini kullandı.Barodan kınamaŞanlıurfa Barosu da konuya ilgili açıklama yaptı. Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar denildi:

şanlıurfa

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şanlıurfa, avukat, etek, eleştiri