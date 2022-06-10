https://tr.sputniknews.com/20220610/avukata-kisa-etek-tepkisi-kursunun-arkasinda-anlatin-denilince-konusmayi-birakti-1057246622.html
Avukata etek tepkisi: 'Kürsünün arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz' denince konuşmayı bıraktı
Avukata etek tepkisi: 'Kürsünün arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz' denince konuşmayı bıraktı
Şanlıurfa'da bir etkinliğe davet edilen avukat, bir din görevlisi tarafından eteğinin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ diye... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T16:54+0300
2022-06-10T16:54+0300
2022-06-10T17:08+0300
şanlıurfa
avukat
türkiye
etek
eleştiri
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Müftülüğü tarafından bölgede sıkça görülen ‘Çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ kapsamında Milli Eğitim Konferans Salonu’nda etkinlik düzenledi.Etkinliğe müftülüğün daveti üzerine Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı Avukat Cemile Didem Karaboğa konuşmacı olarak katıldı.Avukat Karaboğa, sahnede konuşma yaparken salonun ön bölümünde oturan din görevlisi tarafından kendisine sözlü saldırıda bulunulduğunu öne sürüp konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.Avukat Cemile Didem Karaboğa, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde, katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ dedi” ifadelerini kullandı.Barodan kınamaŞanlıurfa Barosu da konuya ilgili açıklama yaptı. Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar denildi:
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Avukata etek tepkisi: 'Kürsünün arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz' denince konuşmayı bıraktı
16:54 10.06.2022 (güncellendi: 17:08 10.06.2022) Abone ol
Şanlıurfa'da bir etkinliğe davet edilen avukat, bir din görevlisi tarafından eteğinin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ diye uyarıldığını, bu nedenle de sahnedeki konuşmasını yarıda bırakıp salonu terk ettiğini belirten paylaşımda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Müftülüğü tarafından bölgede sıkça görülen ‘Çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ kapsamında Milli Eğitim Konferans Salonu’nda etkinlik düzenledi.
Etkinliğe müftülüğün daveti üzerine Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı Avukat Cemile Didem Karaboğa konuşmacı olarak katıldı.
Avukat Karaboğa, sahnede konuşma yaparken salonun ön bölümünde oturan din görevlisi tarafından kendisine sözlü saldırıda bulunulduğunu öne sürüp konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.
Avukat Cemile Didem Karaboğa, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde, katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ dedi” ifadelerini kullandı.
Barodan kınama
Şanlıurfa Barosu da konuya ilgili açıklama yaptı. Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar denildi:
"08.06.2022 tarihinde Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele eğitimleri kapsamında talep üzerine baromuzun görevlendirdiği Av. Cemile Didem Karaboğa, İl Müftülüğü personellerine eğitim esnasında katılımcılardan biri tarafından etek boyuna ve anlattıklarından dolayı sözlü saldırıya uğramıştır. Bunun üzerine meslektaşımız sunumunu tamamlayamamış ve bitirmek zorunda kalmıştır. İnsanların yaşam tarzına ve kıyafetine açıkça müdahale taşıyan bu saldırıyı kınıyor, bu zihniyete karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz."