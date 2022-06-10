https://tr.sputniknews.com/20220610/chpli-oztunc-bu-ekonominin-duzelmesinin-tek-bir-yolu-var-sandik-secim-millete-gitmek-1057254682.html
CHP'li Öztunç: Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek
CHP'li Öztunç: Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, dünkü açıklamalar sonrası doların, döviz kurlarının biraz aşağı inip yarım saat sonra yeniden yükseldiğini ifade ederek... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T20:51+0300
2022-06-10T20:51+0300
2022-06-10T20:51+0300
türkiye
millet ittifakı
chp
recep tayyip erdoğan
ali öztunç
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Erzincan İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.Öztunç, konuşmasında, milletvekilleri ile Tunceli'de dün saha çalışması yaptıklarını, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeniyle ilgili de çalışma yürüteceklerini belirtti.Kentte dün şiddetli sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına işaret eden Öztunç, "Sokaklarda, caddelerde gördük, gerçekten de belli ki yukarıdan çamurlar gelmiş ve şehri bir miktar etkilemiş. Başpınar, Akyazı, Kurutilek ve Işıkpınar bu durumdan olumsuz etkilenmiş. Can kaybının olmaması sevindirici. Burada yaşayan yurttaşlarımıza, tüm Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.Öztunç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da 13. cumhurbaşkanının kendi ittifaklarından olacağını savundu.Dünkü açıklamalar sonrası doların, döviz kurlarının biraz aşağı inip yarım saat sonra yeniden yükseldiğini söyleyen Öztunç, "Böyle modellerle ekonomi düzelmez. Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek" ifadesini kullandı.Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan da katıldı.
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millet ittifakı, chp, recep tayyip erdoğan, ali öztunç
CHP'li Öztunç: Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, dünkü açıklamalar sonrası doların, döviz kurlarının biraz aşağı inip yarım saat sonra yeniden yükseldiğini ifade ederek, Böyle modellerle ekonomi düzelmez. Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Erzincan İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Öztunç, konuşmasında, milletvekilleri ile Tunceli'de dün saha çalışması yaptıklarını, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeniyle ilgili de çalışma yürüteceklerini belirtti.
Kentte dün şiddetli sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına işaret eden Öztunç, "Sokaklarda, caddelerde gördük, gerçekten de belli ki yukarıdan çamurlar gelmiş ve şehri bir miktar etkilemiş. Başpınar, Akyazı, Kurutilek ve Işıkpınar bu durumdan olumsuz etkilenmiş. Can kaybının olmaması sevindirici. Burada yaşayan yurttaşlarımıza, tüm Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.
Öztunç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da 13. cumhurbaşkanının kendi ittifaklarından olacağını savundu.
Dünkü açıklamalar sonrası doların, döviz kurlarının biraz aşağı inip yarım saat sonra yeniden yükseldiğini söyleyen Öztunç, "Böyle modellerle ekonomi düzelmez. Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek" ifadesini kullandı.
Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan da katıldı.