https://tr.sputniknews.com/20220610/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057224615.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından 17.25 seviyelerinden 16.80 seviyelerine kadar... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T09:30+0300
2022-06-10T09:30+0300
2022-06-10T09:30+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
türk lirası
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Dolar/TL saat 08.30 itibarıyla 17.25 liradan işlem görüyor.Açıklama sonrasında, 18.35 seviyelerinde işlem gören Euro/TL ise yurt dışı piyasalarda 18.00 seviyesinin altını gördü. Euro TL saat 08.30 itibarıyla 18.34'ten işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1845 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları:Gram altın 1021 lira, çeyrek altın 1693 lira, yarım altın 3386 lira, Cumhuriyet altını 6747 liradan alıcı buluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/dolar-yeniden-1710-lirayi-asti--1057212960.html
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dolar, euro, altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın, türk lirası
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından 17.25 seviyelerinden 16.80 seviyelerine kadar düşen Dolar/TL, yeniden 17'nin üstüne yükseldi.
Dolar/TL saat 08.30 itibarıyla 17.25 liradan işlem görüyor.
Açıklama sonrasında, 18.35 seviyelerinde işlem gören Euro/TL ise yurt dışı piyasalarda 18.00 seviyesinin altını gördü. Euro TL saat 08.30 itibarıyla 18.34'ten işlem görüyor.
Gram altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1845 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları:
Gram altın 1021 lira, çeyrek altın 1693 lira, yarım altın 3386 lira, Cumhuriyet altını 6747 liradan alıcı buluyor.