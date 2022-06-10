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Erdoğan: Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz
Erdoğan: Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz" dedi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T15:31+0300
2022-06-10T15:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye belediyeler birliği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye belediyeler birliği

Erdoğan: Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz

15:31 10.06.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
BM başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmaları yaygınlaşıyor.
Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz.
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