https://tr.sputniknews.com/20220610/erdogan-belediyelerdeki-calismalarimizi-kalkinma-yerelde-baslar-anlayisiyla-yurutuyoruz-1057242023.html
Erdoğan: Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz
Erdoğan: Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz" dedi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T15:31+0300
2022-06-10T15:31+0300
2022-06-10T15:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye belediyeler birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057241878_40:0:1843:1014_1920x0_80_0_0_1e47b6cc41abf94eaf363d3a653051fd.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057241878_265:0:1617:1014_1920x0_80_0_0_0c97db2fa465d0dd285de0591e4157aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye belediyeler birliği
Erdoğan: Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
BM başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmaları yaygınlaşıyor.
Belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yürütüyoruz.