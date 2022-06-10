https://tr.sputniknews.com/20220610/ezgi-molaya-verilen-cezanin-gerekcesi-belli-oldu-musa-orhanin-serefi-incinmis-1057253002.html

Ezgi Mola’ya verilen cezanın gerekçesi belli oldu: Musa Orhan'ın şerefi rencide edilmiş

Ezgi Mola’ya verilen cezanın gerekçesi belli oldu: Musa Orhan'ın şerefi rencide edilmiş

Oyuncu Ezgi Mola’ya verilen cezanın gerekçesi belli oldu. Gerekçeli kararda, Mola’nın Musa Orhan’ın 'şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret suçu... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T19:25+0300

2022-06-10T19:25+0300

2022-06-10T19:54+0300

türkiye

musa orhan

tecavüzcü

ezgi mola

kadın hakları

kadına şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042680793_64:0:1068:565_1920x0_80_0_0_35ecd738c32161bf2b102f762674dbd4.jpg

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola’ya verdiği 6 bin 960 liralık para cezasının gerekçesini açıkladı.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre kararda, Mola’nın attığı twitle, paylaşım tarihinde hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan Orhan’a 'tecavüzcü şerefsiz' diyerek, Orhan’ın onur şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde fiil isnat ettiği ve bu şekilde hakaret suçunu işlediği belirtildi.Oyuncu Ezgi Mola, Batman’da silahla yaşamına son veren İpek Er’in bıraktığı mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan’a' tecavüzcü şerefsiz' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava kapsamında 6 bin 960 lira para cezasına mahkum edilmişti. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, Mola’ya verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Mola’nın 27 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından "tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut, her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim ! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansın” şeklinde paylaşımda bulunarak, müşteki Musa Orhan’ı hedef aldığı belirtildi. Kararda, paylaşım tarihinde müşteki Orhan’ın, hakkında açılan dava kapsamında yargılamasının devam ettiği ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı ifade edilerek, Mola’nın 'tecavüzcü' şeklinde paylaşımda bulunarak, Orhan’a onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine dikkat çekildi. Mola’nın ayrıca Orhan’a şerefsiz diyerek sövme eyleminde bulunduğu da kaydedildi.Mola’nın mahkemedeki savunmasında kendisini Orhan tarafından gerçekleştirilen haksız bir fiile tepki amacıyla bu paylaşımı yaptığını söylediğine değinilen kararda, müşteki Orhan tarafından Mola aleyhine herhangi bir haksız fiil oluşturacak bir eylemin olmadığı ayrıca, Orhan ile Mola arasında paylaşım tarihinden önce herhangi bir bağ olmadığı gibi Orhan’ın Mola’ya karşı hakaret etmesini gerektirir bir tahrikten de söz edilemeyeceği vurgulandı. Kararda, “Öte yandan sanık tarafından dava konusu tweetin atıldığı tarih baz alındığında, ortada katılan tarafından yapılmış olarak kabul edilebilecek mahkeme kararıyla sabit olmuş ve hükme bağlanmış herhangi bir haksız fiil uyandıracak eylemden de bahsetmemiz mümkün değildir. Belirtilen nedenlerle sanık Ezgi Mola'nın katılan Musa Orhan'a yönelik olarak kişisel sosyal medya hesabından 'tecavüzcü' ve 'şerefsiz' kelimelerini kullanmak suretiyle hakaret eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220524/ezgi-mola-cinsel-saldiri-sucundan-ceza-alan-orhana-hakaretten-6-bin-lira-cezaya-carptirildi-1056633524.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musa orhan, tecavüzcü, ezgi mola, kadın hakları, kadına şiddet