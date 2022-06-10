https://tr.sputniknews.com/20220610/istanbulda-yakit-alip-ucretini-odemeden-kacan-iki-kisi-yakalandi-1057215739.html

İstanbul'da yakıt alıp ücretini ödemeden kaçan iki kişi yakalandı

İstanbul'da yakıt alıp ücretini ödemeden kaçan iki kişi yakalandı

Sancaktepe’de akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alıp ödeme yapmadan istasyondan ayrılan sürücü, polis tarafından yakalandı. Kişinin olayda kullandığı... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T00:44+0300

2022-06-10T00:44+0300

2022-06-10T00:45+0300

türkiye

istanbul

yakıt

para

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Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp ücretini ödemeden araçla kaçtığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs'ta Eyüpsultan Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alan bir kişinin ödeme yapmadan kaçtığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.İstasyona ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle şüphelinin aracının plakası tespit edildi. İki aydır park halinde ve arızalı olduğu belirlenen bir araca ait plakanın çalınarak hırsızlıkta kullanılan otomobile takıldığı ortaya çıktı.Şüpheliler S.Ö. ile N.Y. aynı gün yapılan çalışma sonucunda Sultanbeyli'de yakalandı.Şüphelilerden S.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen N.Y. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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istanbul, yakıt, para