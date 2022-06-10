https://tr.sputniknews.com/20220610/kovid-19la-birlikte-fransada-genc-intiharlari-yuzde-40-artti-1057257148.html

Kovid-19'la birlikte Fransa'da genç intiharları yüzde 40 arttı

Kovid-19'la birlikte Fransa'da genç intiharları yüzde 40 arttı

Fransa'da Kovid-19 salgını ve krizinin gençleri asosyal ve depresif yaparak intihara yönlendirdiği, çok sayıda gencin bu yolla yaşamına son vermeye çalıştığı... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T22:27+0300

2022-06-10T22:27+0300

2022-06-10T22:30+0300

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salgın

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France24'te yer alan habere göre, Fransa'da intihar 25-34 yaş aralığındaki gençlerin ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor.Kovid-19 salgınının gençleri sosyal aktivitelerden geri bırakması ve depresyona sürüklemesi nedeniyle 2021'de intihar oranı, 2020'ye göre yüzde 40 artış gösterdi.Ülkede intihar vakalarının yaş seviyesi 15'e kadar düştü.Özellikle okul yaşındaki gençler, sınav stresinin tetiklemesiyle depresyona girerek gelecek hakkındaki umutlarını kaybetmiş durumda.Okullarda 'dert dinleme' ve seans ve odaları açıldıÜlkedeki kamu okullarına psikolojik destek sağlayan bağımsız kuruluş Phare Enfants-Parents, özellikle liselerde intihar olaylarının artması üzerine okullarda "dert dinleme" seansları ve odaları kuruyor.Kuruluş ayrıca ebeveyn ve çocuklara yönelik çevrim içi ve telefonla da psikolojik destek sağlıyor.Ayrıca intihar vakalarının önlenmesi nedeniyle devlet 3114 numaralı acil hattı kullanıma sundu.Phare Enfants-Parents temsicisi Fransız psikolog Geraldine Chanal, son yıllarda özellikle Ekim 2021'den itibaren gençler arasında psikolojik destek talebinde artış kaydedildiğini belirtti.Chanal, gençlerde geleceğe ilişkin büyük ve derin bir belirsizliğin hakim olduğuna işaret ederek ebeveynlere çocuklarıyla bu süreçte daha fazla ilgilenmeleri çağrısı yaptı.

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frans timmermans, koronavirüs, salgın