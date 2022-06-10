Prof. Dr. Tolunay: Türkiye’de iklim krizi için acil önlem alınmalı yoksa tarımsal kriz kaçınılmaz

“İklim değişikliği Türkiye’nin her bölgesini farklı etkileyecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde 5-6 derece sıcaklık artışı ve yüzde 20 yağış azalması görülecek. Kardeniz’de ise seller ve dolu gibi afetler artacak. Ege’de ise fırtınalarda artışlar bekleniyor. İklim değişikliği sıcak hava dalgaları ve kuraklık olarak kentlerde hissedilecek. Su krizi tarımsal üretimde de çok önemli bir eksilmeye sebep olacak. Her yıl 1.5 milyar metreküp su tüketimimizi artırıyoruz, çoğu da tarımsal sulamada. Tarım alanlarımız ciddi miktarda azaldı. 90’lı yıllara göre baktığımızda 4.5-5 milyar hektar alan yani Trakya’nın iki katı kadar alan artık ekilmiyor. Vatandaş ıslah edilmiş tohum ve gübreyle daha çok verim almaya çalışıyor. Daha fazla para kazanmak için yeraltı sularına yüklenerek su tüketimi fazla olan bitki türlerini ekmeye başladık. 8-10 kere sulanan şeker pancarı, mısır gibi. Nüfusumuz arttığı için daha fazla üretim yapmak zorundayız. 2008’de 45 milyar metreküp su tüketiyorduk, 2020 yılında 63 milyar metreküpe çıktı."