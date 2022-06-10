https://tr.sputniknews.com/20220610/rekabet-kurulundan-trendyol-sorusturmasinda-ara-karar-1057234269.html
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol soruşturmasında ara karar
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol soruşturmasında ara karar
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ara karar aldı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T13:08+0300
2022-06-10T13:08+0300
2022-06-10T13:12+0300
trendyol
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rekabet kurulu
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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.) hakkında 23 Eylül 2021'de açılan soruşturma kapsamında Kurul, 19 Ocak tarihli kararla şirket ile başlatılan taahhüt süreci kapsamında, Kurum kayıtlarına giren ve şirket tarafından sunulan taahhüt metninin revize edilerek, son, nihai ve kabul edilebilir halinin 15 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kayıtlarına girecek şekilde sunulmasına karar verdi.Öte yandan, kabul edilebilir bir metnin sunulmaması halinde taahhüt görüşmelerine son verileceğine, bu durumda da ilgili raporda sunulan ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca geçici tedbir alınmasına’ ilişkin teklifin görüşülmesine başlanmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211011/rekabet-kurumundan-trendyola-sorusturma-1049712979.html
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Rekabet Kurulu'ndan Trendyol soruşturmasında ara karar
13:08 10.06.2022 (güncellendi: 13:12 10.06.2022) Abone ol
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ara karar aldı.
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.) hakkında 23 Eylül 2021'de açılan soruşturma kapsamında Kurul, 19 Ocak tarihli kararla şirket ile başlatılan taahhüt süreci kapsamında, Kurum kayıtlarına giren ve şirket tarafından sunulan taahhüt metninin revize edilerek, son, nihai ve kabul edilebilir halinin 15 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kayıtlarına girecek şekilde sunulmasına karar verdi.
Öte yandan, kabul edilebilir bir metnin sunulmaması halinde taahhüt görüşmelerine son verileceğine, bu durumda da ilgili raporda sunulan ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca geçici tedbir alınmasına’ ilişkin teklifin görüşülmesine başlanmasına karar verildi.