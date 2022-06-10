https://tr.sputniknews.com/20220610/rekabet-kurulundan-trendyol-sorusturmasinda-ara-karar-1057234269.html

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol soruşturmasında ara karar

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol soruşturmasında ara karar

Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ara karar aldı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T13:08+0300

2022-06-10T13:08+0300

2022-06-10T13:12+0300

trendyol

türkiye

rekabet kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042446885_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_428dbc0431b749dbceaca1b4b5ff42c2.jpg

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.) hakkında 23 Eylül 2021'de açılan soruşturma kapsamında Kurul, 19 Ocak tarihli kararla şirket ile başlatılan taahhüt süreci kapsamında, Kurum kayıtlarına giren ve şirket tarafından sunulan taahhüt metninin revize edilerek, son, nihai ve kabul edilebilir halinin 15 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kayıtlarına girecek şekilde sunulmasına karar verdi.Öte yandan, kabul edilebilir bir metnin sunulmaması halinde taahhüt görüşmelerine son verileceğine, bu durumda da ilgili raporda sunulan ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca geçici tedbir alınmasına’ ilişkin teklifin görüşülmesine başlanmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211011/rekabet-kurumundan-trendyola-sorusturma-1049712979.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trendyol, rekabet kurulu