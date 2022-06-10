Sağlık Bakanı Koca'dan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama

"Meclis'in iradesiyle salı günü inşallah genel kuruldan geçmiş olacak. Birçok arkadaşlarımıza özellikle şunu ifade etmek istiyorum, mesleğimizin saygınlığını, özellikle pandemide kazandığımız saygınlığı lütfen, kaybetmemeliyiz ve buna fırsat vermemeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 müjdenin, Şiddet ve Malpraktis Yasası geçti. Malpraktis gerçekten dünyada benzeri olmayan şekilde kökten çözüldü. Kasıt olmadıkça asla rücu olmayacak. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız yetersiz görüyor ise de yönetmelik çıkmasıyla ve devamındaki uygulamalarla bunu daha net görmüş olacaklar. Emeklilikle ilgili çok önemli bir gelişme kaydedildi. Bunun da salı günü genel kurulda geçmesiyle özellikle hekimler boyutuyla çok önemli ve farklı, bundan sonraki süreçte, geçmişte yani 2008 öncesi, sonrası ve bugünden sonra önemli bir kazanım elde ediliyor, Meclis'in iradesiyle kanunlaşırsa."