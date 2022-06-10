Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220610/sahibindencom-otomobil-satisi-hiz-kesmeden-devam-ediyor-1057229833.html
sahibinden.com: Otomobil satışı hız kesmeden devam ediyor
sahibinden.com: Otomobil satışı hız kesmeden devam ediyor
‘sahibinden.com’ verilerinden hazırlanan sahibindex Mayıs Vasıta Raporu'na göre, ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil olurken, satılan otomobil sayısı... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:01+0300
2022-06-10T12:13+0300
otomobil
sahibinden.com
ekonomi
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052004579_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5506be6ec7bcb01ef2ccf64fe2710db1.jpg
‘sahibinden.com’, yaptığı açıklamayla sahibindex Mayıs Vasıta Raporu sonuçlarını açıkladı.Buna göre, en çok ilan verilen kategori otomobil olurken, otomobili, Minivan &amp; Panelvan, Arazi/ SUV &amp; Pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.Satılan otomobil sayısı, nisan ayına oranla yüzde 15, satışa sunulan otomobil sayısı önceki aya göre yüzde 5.3 arttı, 2021 Mayıs ayına göre ise yüzde 16.9'luk artış gerçekleşti.Marka-model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat'tan sonra, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti.En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.İstanbul'un favori marka modeli Fiat Egea, Ankara'nınki Ford Focus, İzmir'inki ise Honda Civic oldu. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV &amp; Pick-up markası Nissan oldu.Rapora göre mayıs ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 29.6'sı 0 - 100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 21.7'si ise 300 bin 1 TL ile 500 bin TL aralığında satışa sunuldu.sahibinden.com'da mayıs ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Volkswagen'in oldu, sıralama Renault, BMW, Opel ve Fiat şeklinde devam etti.Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 13 saniye oldu.
https://tr.sputniknews.com/20181002/rekabet-kurulu-sahibinden-com-ceza-1035480078.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052004579_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_fc45a6a5a32c544df41109216fb4803c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomobil, sahibinden.com, satış

sahibinden.com: Otomobil satışı hız kesmeden devam ediyor

12:01 10.06.2022 (güncellendi: 12:13 10.06.2022)
© AASıfır kilometre otomobil
Sıfır kilometre otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
Abone olTelegram
‘sahibinden.com’ verilerinden hazırlanan sahibindex Mayıs Vasıta Raporu'na göre, ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil olurken, satılan otomobil sayısı, nisan ayına oranla yüzde 15 arttı.
‘sahibinden.com’, yaptığı açıklamayla sahibindex Mayıs Vasıta Raporu sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, en çok ilan verilen kategori otomobil olurken, otomobili, Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.
Satılan otomobil sayısı, nisan ayına oranla yüzde 15, satışa sunulan otomobil sayısı önceki aya göre yüzde 5.3 arttı, 2021 Mayıs ayına göre ise yüzde 16.9'luk artış gerçekleşti.
Marka-model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat'tan sonra, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti.
En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
İstanbul'un favori marka modeli Fiat Egea, Ankara'nınki Ford Focus, İzmir'inki ise Honda Civic oldu. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası Nissan oldu.
Rapora göre mayıs ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.
Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 29.6'sı 0 - 100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 21.7'si ise 300 bin 1 TL ile 500 bin TL aralığında satışa sunuldu.
sahibinden.com'da mayıs ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Volkswagen'in oldu, sıralama Renault, BMW, Opel ve Fiat şeklinde devam etti.
Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 13 saniye oldu.
Sahibinden.com - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2018
EKONOMİ
sahibinden.com'a 10.7 milyon lira ceza
2 Ekim 2018, 16:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала