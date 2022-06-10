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Sefo konserinde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Sefo konserinde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Ordu'da, şarkıcı Sefo'nun sahne aldığı 'Gençlik Konseri'nde çıkan 2 kavgada bıçaklanan 4 kişi yaralandı. Sahneden kavgaları sona erdirmeye çalışan Sefo da... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:32+0300
2022-06-10T14:35+0300
sefo
yaşam
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bıçaklı kavga
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Ordu'da Altınordu Belediyesi'nce 19 Eylül Stadı'nda 'Gençlik Konseri' düzenlendi. Konserde son dönemde popüler şarkılarıyla öne çıkan Sefo sahne aldı. Sefo sevilen şarkılarını seslendirirken, alanda bazı gençler arasında 2 ayrı kavga çıktı. Kavgalarda A.D., H.Ö., T.A. ve B.G., bıçaklanarak yaralandı. İhbarla konser alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220529/cengiz-kurtoglu-konserinde-silahli-kavga-biri-bebek-2-yarali-1056776916.html
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sefo, konser, bıçaklı kavga

Sefo konserinde bıçaklı kavga: 4 yaralı

14:32 10.06.2022 (güncellendi: 14:35 10.06.2022)
© DHASefo konserinde kavga
Sefo konserinde kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© DHA
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Ordu'da, şarkıcı Sefo'nun sahne aldığı 'Gençlik Konseri'nde çıkan 2 kavgada bıçaklanan 4 kişi yaralandı. Sahneden kavgaları sona erdirmeye çalışan Sefo da "Lütfen sakince burada eğlenelim, evlerimize dönelim" çağrısında bulundu.
Ordu'da Altınordu Belediyesi'nce 19 Eylül Stadı'nda 'Gençlik Konseri' düzenlendi. Konserde son dönemde popüler şarkılarıyla öne çıkan Sefo sahne aldı.
Sefo sevilen şarkılarını seslendirirken, alanda bazı gençler arasında 2 ayrı kavga çıktı. Kavgalarda A.D., H.Ö., T.A. ve B.G., bıçaklanarak yaralandı.
© DHAOlaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, "Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok" diyerek sahneden kalabalığa seslendi.
Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok diyerek sahneden kalabalığa seslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, "Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok" diyerek sahneden kalabalığa seslendi.
© DHA
İhbarla konser alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan bir kişi ve seken kurşundan bir bebek yaralanırken , 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
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Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: Biri bebek 2 yaralı
29 Mayıs, 01:38
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