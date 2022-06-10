https://tr.sputniknews.com/20220610/sultanahmetteki-yilanli-sutuna-tahribat-restorasyon-sirasinda-yazi-yazildi-1057223537.html

Sultanahmet'teki Yılanlı Sütun'a tahribat: Restorasyon sırasında yazı yazıldı

Sultanahmet'teki Yılanlı Sütun'a tahribat: Restorasyon sırasında yazı yazıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a 2007'deki restorasyon sırasında şirket ismi yazıldığını belirtti. "Ne desem boş" diyen Polat... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T07:31+0300

2022-06-10T07:31+0300

2022-06-10T07:31+0300

türkiye

sultanahmet

tarihi eser

tahribat

ibb

mahir polat

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a "Sur AŞ 2007" diye yazının kazıldığını açıkladı.Twitter hesabından paylaşım yapan Mahir Polat, 2 bin 501 yıllık Burmalı Sütun'a yazının dönemin İBB müteahhidi tarafından restorasyon sırasında yazıldığını belirtti.Polat, paylaşımında "Ne desem boş. 2501 yıl önce 31 Sparta şehir devleti düşmanı Perslilerin kılıç ve kalkanlarını eritip üstüne de isimleri kazıtarak Burmalı Sütun’u yaptılar. 2007 yılında dönemin İBB müteahhidi de herhalde buna imrenip anıta kendi adını kazımış: Sur AŞ 2007" ifadelerine yer verdi.Burmalı Sütun'un restore edileceğini belirten Polat, yazıyla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili Twitter üzerinden anket başlattı.İSTANBUL’UN EN ESKİ ANITIİstanbul'un Sultanahmet semtinde yer alan Hipodrom’dan kalan, birbirine dolaşmış üç piton yılanının tasvir edildiği bronzdan yapılmış Antik Yunan anıtı, İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtı olarak biliniyor.29 boğumu günümüze ulaşan bronz sütun, MÖ 479’da Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehirlerinin kazandığı zafer anısına yapılmış ve Delfi’deki Apollo mabedine dikilmişti.Günümüze 5 metrelik bölümü gelebilen eserin alt ve üst kısmı kırıktır. Yılanlı Sütuna ait yılan kafalarından ikisi kayıptır; üçüncü kafa İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.

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sultanahmet, tarihi eser, tahribat, ibb, mahir polat