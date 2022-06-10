https://tr.sputniknews.com/20220610/trt-genel-muduru-sobaci-trt-metaverse-icin-altyapi-calismalarina-basladik-1057240568.html

TRT Genel Müdürü Sobacı: 'TRT Metaverse' için altyapı çalışmalarına başladık

TRT Genel Müdürü Sobacı: 'TRT Metaverse' için altyapı çalışmalarına başladık

TRT Genel Müdürü Sobacı, "TRT'nin 'metaverse'de ön sıralardaki yerini alması ve bu mecrada en güçlü yayın kuruluşlarından biri olması amacıyla tasarım ve... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T15:08+0300

2022-06-10T15:08+0300

2022-06-10T15:10+0300

metaverse

yaşam

trt

mehmet zahid sobacı

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TRT tarafından gerçekleştirilen UNİQ İstanbul düzenlenen, 'TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu' başladı.Gün boyu panellerle devam edecek forumun açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye'nin sergilediği yaklaşım ve sürdürdüğü politikalarla dijital dönüşüm ve teknoloji alanında büyük bir ivme kazanıldığını söyledi.Türkiye'nin 2021'de Küresel İnovasyon Endeksi'nde 10 basamak birden artarak tarihinin en yüksek seviyesine 41. sıraya yerleştiğini aktaran Sobacı, 132 ülkenin yarıştığı Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye'nin ilk 50 liginde yer aldığını hatırlattı.Sobacı, bu yıl ve sonrasındaki dönemde ülke açısından pozitif ilerlemenin artacağı bir süreç olacağına inandığını dile getirerek, "Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz mart ayında ilan ettiği üzere, dijital seferberlik dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu dönemin bir nişanesi olarak, 'Milli Teknoloji, Güçlü Türkiye' vizyonunu hayata geçirmek üzere '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' kapsamında iki önemli genelgenin hazırlandığı duyuruldu" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında, önce kendimizin, ardından etki alanımızın, nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz" sözlerine atıfta bulunan Sobacı, dijital seferberlik döneminin en çok da medya ve yayın alanını kapsayan, teknolojiyle birlikte içeriğin kıymetinin de arttığına işaret eden bir yol haritası olduğunu kaydetti.'Hem TRT hem de yayıncılık için önemli bir dönüm noktası'Sobacı, bu forumun nedeninin de değişim ve dönüşüm süreci içerisinde, dijital seferberliğin yayıncılık alanındaki en büyük çalışmasını hayata geçirme arzusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Sobacı, TRT Metavers'te kanal değiştirmenin yerini mekan değiştirmenin alacağı, en sevilen sanatçılarla yan yana olunacağı, haberin kaynağı ile direkt iletişime geçilebilecek bir dünyaya adım atılacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı forumda, Türk ve yabancı katılımcıların yer alacağı 'Metaverse'yi Dizayn Etmek', 'İnsanlık 2.0: Sırada Ne Var? 'Metaverse' Bize Ne Vadediyor? İnsanlığı Ne Bekliyor?', 'Metaverse'de Oyunlar ve Start-up'lar İçin Fırsatlar", 'Metaverse'de Medya, Sanat, Moda ve Eğitim' konulu paneller düzenlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20220610/iletisim-baskani-altun-turkiye-gibi-bir-guc-metaversenin-insa-surecinin-parcasi-olmali-1057234567.html

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metaverse, trt, mehmet zahid sobacı