https://tr.sputniknews.com/20220610/tuketici-konfederasyonu-baskani-agaoglu-kelek-karpuz-iade-edilebilir-1057223799.html

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Kelek karpuz iade edilebilir

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Kelek karpuz iade edilebilir

Renksiz ve tatsız çıkan ‘kelek’ karpuzun fişiyle iade edebileceği belirtildi. Yetişmemiş karpuzun ‘ayıplı ürün’ kategorisinde olduğunu belirten Tüketici... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T07:58+0300

2022-06-10T07:58+0300

2022-06-10T07:59+0300

türkiye

karpuz

iade

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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ortalama fiyatı 40 lirayı bulan karpuzun kelek çıkması halinde iade edilebileceğini söyledi.Yeni Şafak'a konuşan Ağaoğlu, "Yetişmemiş karpuzun “ayıplı ürün” statüsünde olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla tüketicinin ayıplı ürünle karşılaştığında mevcut olan yasal hakları, kelek karpuzla karşılaştığında da geçerlidir. Şöyle ki tüketici ayıplı ürünle karşılaştığında ayıpsız ürünle misliyle değişimini veya iadesini isteyebileceği gibi, satıcının da buna uyma mecburiyeti vardır. Yani tüketicilerin tercihi neyse uymak zorundadır” dedi.'Fişsiz olmaz'Vatandaşın satış fişini saklaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Tüketici ürünü hangi tarihte aldığını ancak o satış fişiyle belgeleyebilir. Ancak bazı tüketiciler meyveyi genelde seyyar satıcılardan alıyor. Bu satıcıların resmi satış fişi vermese dahi TC veya vergi numarasının yazılı olduğu bir kağıda kaç liraya, hangi tarihte, ne sattığını yazıp imzalaması yeterlidir. Bu şekilde, hak arama önündeki büyük engel kalkmış oluyor” ifadelerini kullandı.'TÜBİS'e başvurun'Ağaoğlu, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi'ni kullanarak (TÜBİS) hakem heyetlerine ellerindeki belgelerle başvurulabilir. Tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar mahkeme kararı hükmünde olup İcra İkaz Kanunları hükümlerine göre yerine getirilir.”

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karpuz, iade