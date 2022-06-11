https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-indirimli-seker-izdihami-1057263734.html
Ankara'da indirimli şeker izdihamı
Ankara'da indirimli şeker izdihamı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:32+0300
2022-06-11T01:32+0300
2022-06-11T01:35+0300
türkiye
beypazarı
ankara
şeker
vatandaş
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Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı. Vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için markette yoğunluk oluşturdu. Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı.
türkiye
beypazarı
ankara
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beypazarı, ankara, şeker, vatandaş
Ankara'da indirimli şeker izdihamı
01:32 11.06.2022 (güncellendi: 01:35 11.06.2022) Abone ol
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi.
Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı.
Vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için markette yoğunluk oluşturdu. Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı.