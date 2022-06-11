https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-indirimli-seker-izdihami-1057263734.html

Ankara'da indirimli şeker izdihamı

Ankara'da indirimli şeker izdihamı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

beypazarı

ankara

şeker

vatandaş

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Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı. Vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için markette yoğunluk oluşturdu. Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı.

türkiye

beypazarı

ankara

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beypazarı, ankara, şeker, vatandaş