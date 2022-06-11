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Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T13:30+0300
2022-06-11T13:36+0300
türkiye
polis
sağlık çalışanı
acil durum
kaza
ölü
yaralı
balıkesir
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Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/bolu-daginda-zincirleme-kaza-1-olu-3-yarali-1057212206.html
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polis, sağlık çalışanı, acil durum, kaza, ölü, yaralı, balıkesir

Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

13:30 11.06.2022 (güncellendi: 13:36 11.06.2022)
© İHA / EMRE BİNAKURAN - HÜDAYİ DEMİRHANBalıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı
Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© İHA / EMRE BİNAKURAN - HÜDAYİ DEMİRHAN
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.
Düzce'de, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde 2 otomobil ile 2 TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
9 Haziran , 23:03
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