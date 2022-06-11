https://tr.sputniknews.com/20220611/balikesirde-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1057273988.html

Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T13:30+0300

2022-06-11T13:30+0300

2022-06-11T13:36+0300

türkiye

polis

sağlık çalışanı

acil durum

kaza

ölü

yaralı

balıkesir

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Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220609/bolu-daginda-zincirleme-kaza-1-olu-3-yarali-1057212206.html

türkiye

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polis, sağlık çalışanı, acil durum, kaza, ölü, yaralı, balıkesir