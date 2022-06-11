https://tr.sputniknews.com/20220611/eski-istihbarat-daire-baskani-sabri-uzunun-rutbesi-geri-alindi-1057276897.html

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verdi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T15:42+0300

2022-06-11T15:42+0300

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türkiye

sabri uzun

istihbarat

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Hakkında kamu görevinden çıkarılma soruşturması yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbeleri 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alındı.Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahı da alınacak.Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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sabri uzun, istihbarat