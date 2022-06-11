https://tr.sputniknews.com/20220611/eski-istihbarat-daire-baskani-sabri-uzunun-rutbesi-geri-alindi-1057276897.html
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verdi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T15:42+0300
2022-06-11T15:42+0300
2022-06-11T15:43+0300
türkiye
sabri uzun
istihbarat
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Hakkında kamu görevinden çıkarılma soruşturması yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbeleri 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alındı.Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahı da alınacak.Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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sabri uzun, istihbarat
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı
15:42 11.06.2022 (güncellendi: 15:43 11.06.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verdi.
Hakkında kamu görevinden çıkarılma soruşturması yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbeleri 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alındı.
Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahı da alınacak.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı.