Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220611/eski-istihbarat-daire-baskani-sabri-uzunun-rutbesi-geri-alindi-1057276897.html
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verdi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T15:42+0300
2022-06-11T15:43+0300
türkiye
sabri uzun
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103884/69/1038846937_1:0:1025:576_1920x0_80_0_0_827620a429c474ce72f2c91dd73eb432.jpg
Hakkında kamu görevinden çıkarılma soruşturması yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbeleri 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alındı.Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahı da alınacak.Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103884/69/1038846937_129:0:897:576_1920x0_80_0_0_ed1400fd869b138cdcf148bb11a67666.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sabri uzun, istihbarat

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı

15:42 11.06.2022 (güncellendi: 15:43 11.06.2022)
© AASabri Uzun
Sabri Uzun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Emniyet Genel Müdürlüğü, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verdi.
Hakkında kamu görevinden çıkarılma soruşturması yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbeleri 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alındı.
Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahı da alınacak.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала