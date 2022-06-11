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Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli sporcu Ayşe Bera Süzer, Almanya'da düzenlen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T19:19+0300
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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı. Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi olduAlmanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yakup Yıldız, makaralı yay erkekler bireysel kategorisi final maçında Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. Rakibine 148-146 yenilen Yakup, Avrupa ikincisi oldu.
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okçuluk, türkiye, haberler

Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

19:19 11.06.2022 (güncellendi: 19:20 11.06.2022)
© AAMilli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Milli sporcu Ayşe Bera Süzer, Almanya'da düzenlen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı. Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi oldu

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yakup Yıldız, makaralı yay erkekler bireysel kategorisi final maçında Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. Rakibine 148-146 yenilen Yakup, Avrupa ikincisi oldu.
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