https://tr.sputniknews.com/20220611/milli-sporcu-suzerden-avrupa-okculuk-sampiyonasinda-bronz-madalya-1057283111.html

Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcu Ayşe Bera Süzer, Almanya'da düzenlen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T19:19+0300

2022-06-11T19:19+0300

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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı. Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi olduAlmanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yakup Yıldız, makaralı yay erkekler bireysel kategorisi final maçında Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. Rakibine 148-146 yenilen Yakup, Avrupa ikincisi oldu.

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okçuluk, türkiye, haberler