https://tr.sputniknews.com/20220611/mugladaki-cesmekoy-camii-restorasyonu-sosyal-medyada-tepki-cekti-1057268947.html

Muğla'daki Çeşmeköy Camii restorasyonu sosyal medyada tepki çekti

Muğla'daki Çeşmeköy Camii restorasyonu sosyal medyada tepki çekti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 'restorasyon' paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T10:40+0300

2022-06-11T10:40+0300

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türkiye

muğla

restoran

cami

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii’nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Restorasyon çalışmasına çok sayıda eleştiri geldi.

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muğla, restoran, cami