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Muğla'daki Çeşmeköy Camii restorasyonu sosyal medyada tepki çekti
Muğla'daki Çeşmeköy Camii restorasyonu sosyal medyada tepki çekti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 'restorasyon' paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T10:40+0300
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muğla
restoran
cami
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii’nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Restorasyon çalışmasına çok sayıda eleştiri geldi.
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muğla, restoran, cami

Muğla'daki Çeşmeköy Camii restorasyonu sosyal medyada tepki çekti

10:40 11.06.2022
© Twitter Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii
Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© Twitter
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 'restorasyon' paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii’nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Restorasyon çalışmasına çok sayıda eleştiri geldi.
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