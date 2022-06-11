https://tr.sputniknews.com/20220611/yeni-dogum-yapan-kopek-ve-yavrularinin-rahatsiz-olmamasi-icin-ev-insaatini-durdurdu-1057275828.html

Yeni doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için ev inşaatını durdurdu

Yeni doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için ev inşaatını durdurdu

Siirt’te bir evin inşaatında köpek ve yeni dünyaya getirdiği beş yavrusu için çalışmalara ara verildi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T14:43+0300

2022-06-11T14:43+0300

2022-06-11T14:43+0300

yaşam

köpek

hayvansever

siirt

inşaat

yavru köpek

türkiye

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Siirt'in Merkez Akyamaç köyünde iki katlı evin inşaatında yaklaşık bir hafta önce bir köpeğin doğum yaptığını fark eden çalışanlar, durumu ev sahibi Ömer Faruk Sevgi’ye bildirdi. İnşaat alanına giden Sevgi, köpek ve yavrularının rahatsız olmaması ve zarar görmemeleri için çalışmalarının durdurulması kararı aldı.'Anneleri onları alıp götürdükten sonra biz de işimize bakacağız'Evin inşaatının üç ay önce başladığını belirten Sevgi şöyle devam etti:Çocuklarıyla beraber ziyaret ettiği köpek ve yavrularını beslediğini dile getiren Sevgi, iç cephede işlerin yarım kaldığını, çalışanların mağdur olmaması için bir iki gün içinde dış cephe çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

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köpek, hayvansever, siirt, inşaat, yavru köpek, türkiye