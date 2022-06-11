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Yeni doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için ev inşaatını durdurdu
Yeni doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için ev inşaatını durdurdu
Siirt’te bir evin inşaatında köpek ve yeni dünyaya getirdiği beş yavrusu için çalışmalara ara verildi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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siirt
inşaat
yavru köpek
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Siirt'in Merkez Akyamaç köyünde iki katlı evin inşaatında yaklaşık bir hafta önce bir köpeğin doğum yaptığını fark eden çalışanlar, durumu ev sahibi Ömer Faruk Sevgi’ye bildirdi. İnşaat alanına giden Sevgi, köpek ve yavrularının rahatsız olmaması ve zarar görmemeleri için çalışmalarının durdurulması kararı aldı.'Anneleri onları alıp götürdükten sonra biz de işimize bakacağız'Evin inşaatının üç ay önce başladığını belirten Sevgi şöyle devam etti:Çocuklarıyla beraber ziyaret ettiği köpek ve yavrularını beslediğini dile getiren Sevgi, iç cephede işlerin yarım kaldığını, çalışanların mağdur olmaması için bir iki gün içinde dış cephe çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
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köpek, hayvansever, siirt, inşaat, yavru köpek, türkiye

Yeni doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için ev inşaatını durdurdu

14:43 11.06.2022
© AAKöpek ve yavruları
Köpek ve yavruları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Siirt’te bir evin inşaatında köpek ve yeni dünyaya getirdiği beş yavrusu için çalışmalara ara verildi.
Siirt'in Merkez Akyamaç köyünde iki katlı evin inşaatında yaklaşık bir hafta önce bir köpeğin doğum yaptığını fark eden çalışanlar, durumu ev sahibi Ömer Faruk Sevgi’ye bildirdi. İnşaat alanına giden Sevgi, köpek ve yavrularının rahatsız olmaması ve zarar görmemeleri için çalışmalarının durdurulması kararı aldı.

'Anneleri onları alıp götürdükten sonra biz de işimize bakacağız'

Evin inşaatının üç ay önce başladığını belirten Sevgi şöyle devam etti:
“İşi bir haftadır bıraktık, içeride çalışma yok. Harcımız olduğu gibi durmuş. Köpek ve yavrularına zarar gelmesin istedik. Gerekirse inşaatı bir hafta değil bir ay bile durdururuz. Yeter ki o hayvanlarımızın yavruları güvenli ve sağlıklı şekilde biraz büyüsün. Anneleri onları alıp götürdükten sonra biz de işimize bakacağız.”
Çocuklarıyla beraber ziyaret ettiği köpek ve yavrularını beslediğini dile getiren Sevgi, iç cephede işlerin yarım kaldığını, çalışanların mağdur olmaması için bir iki gün içinde dış cephe çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
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