https://tr.sputniknews.com/20220612/afad-ankaranin-akyurt-ilcesinde-saganak-yagis-nedeniyle-sel-ve-su-baskinlari-meydana-geldi-1057320903.html

AFAD: Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle, sel ve su baskınları meydana geldi

AFAD: Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle, sel ve su baskınları meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T20:28+0300

2022-06-12T20:28+0300

2022-06-12T20:28+0300

türkiye

ankara

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

akyurt

sel

sağanak yağış

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

türkiye

ankara

akyurt

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ankara, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akyurt, sel, sağanak yağış