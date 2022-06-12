https://tr.sputniknews.com/20220612/afad-ankaranin-akyurt-ilcesinde-saganak-yagis-nedeniyle-sel-ve-su-baskinlari-meydana-geldi-1057320903.html
AFAD: Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle, sel ve su baskınları meydana geldi
AFAD: Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle, sel ve su baskınları meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T20:28+0300
2022-06-12T20:28+0300
2022-06-12T20:28+0300
türkiye
ankara
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
akyurt
sel
sağanak yağış
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AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
türkiye
ankara
akyurt
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ankara, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akyurt, sel, sağanak yağış
AFAD: Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle, sel ve su baskınları meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.