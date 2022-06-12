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https://tr.sputniknews.com/20220612/akaryakit-istasyonunda-patlama-ve-panik-anlari-kamerada-1057294263.html
Akaryakıt istasyonunda patlama anları kamerada
Akaryakıt istasyonunda patlama anları kamerada
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev alarak patladı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:09+0300
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türkiye
adıyaman
kahramanmaraş
gölbaşı
lpg
akaryakıt
istasyon
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Adıyaman-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda LPG pompasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.LPG pompasını kısa sürede alevler sardı. İstasyon çalışanları ve araç sahipleri yangın çıkınca araçları çekmek istedi. Tam da bu esnada LPG pompasında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte panik yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Alevlerin yükseldiği akaryakıt istasyonundaki yangın geceyi aydınlattı. Çalışanlar, LPG tankının vanasını kapatarak, yeni patlamaların olmasının önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.Görgü tanığı Eyüp Dağlılar, “Biz çay içiyorduk oradan bir ses geldi, bir baktık alev aldı. Ondan sonra bir patlama oldu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye de geldi. Bu sırada biz yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık” dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
türkiye
adıyaman
kahramanmaraş
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adıyaman, kahramanmaraş, gölbaşı, lpg, akaryakıt, istasyon

Akaryakıt istasyonunda patlama anları kamerada

00:09 12.06.2022 (güncellendi: 00:23 12.06.2022)
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞAkaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı
Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞ
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev alarak patladı.
Adıyaman-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda LPG pompasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.
LPG pompasını kısa sürede alevler sardı. İstasyon çalışanları ve araç sahipleri yangın çıkınca araçları çekmek istedi. Tam da bu esnada LPG pompasında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte panik yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Alevlerin yükseldiği akaryakıt istasyonundaki yangın geceyi aydınlattı. Çalışanlar, LPG tankının vanasını kapatarak, yeni patlamaların olmasının önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.
Görgü tanığı Eyüp Dağlılar, “Biz çay içiyorduk oradan bir ses geldi, bir baktık alev aldı. Ondan sonra bir patlama oldu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye de geldi. Bu sırada biz yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık” dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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