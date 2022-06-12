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https://tr.sputniknews.com/20220612/ankara-valiligi-uyardi-yarin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-bekleniyor-1057322012.html
Ankara Valiliği uyardı: Yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği uyardı: Yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T21:30+0300
2022-06-12T21:30+0300
türkiye
ankara
ankara valiliği
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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ankara, ankara valiliği, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği uyardı: Yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

21:30 12.06.2022
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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