https://tr.sputniknews.com/20220612/ankara-valiligi-uyardi-yarin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-bekleniyor-1057322012.html

Ankara Valiliği uyardı: Yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği uyardı: Yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T21:30+0300

2022-06-12T21:30+0300

2022-06-12T21:30+0300

türkiye

ankara

ankara valiliği

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62b40b41248f53e80f2a45973c30e188.jpg

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, ankara valiliği, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı