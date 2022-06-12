https://tr.sputniknews.com/20220612/annesiz-kalan-sevimli-tilki-olmek-uzereyken-kurtarildi-1057297427.html

Annesiz kalan sevimli tilki ölmek üzereyken kurtarıldı

Annesiz kalan sevimli tilki ölmek üzereyken kurtarıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde zabıta ekipleri tarafından baygın bir vaziyette bulunan yavru tilki 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T02:51+0300

2022-06-12T02:51+0300

2022-06-12T02:51+0300

yaşam

kırıkkale

tilki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057297281_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b682cb2bdf5fc7c7702dfb03a47cc2fa.jpg

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezine inen yavru tilki baygın ve bilinci kapalı bir vaziyette bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilen tilki, av koruma memurları tarafından Veteriner Fakültesi'ne ulaştırıldı. Fakültede 15 gün tedavi edilen tilki bir süre müşahede altında tutuldu. Annesiz kalan yavru tilki, Düzce'de bulunan yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine gönderildi.Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Zelal Değirmenci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, baygın vaziyette bulunan tilkinin yapılan tedavi neticesinde çabuk toparlandığını söyledi.Değirmenci, "Bu tilkimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından getirildi. Doğada baygın bir vaziyette bulunmuş. Fakültemizde yapılan tahlil ve tenkitler sonucunda herhangi bir kırık çıkık tespit edilmedi. Çok büyük ihtimalle bağırsaklarında bir enfeksiyon olduğundan şüpheleniyoruz. Geldiğinde de beslendiğinde ve serum takviyesiyle kendisini çabuk toparladı. İlk geldiğinde baygın ve bilinci kapalıydı. Şuanda çok hareketli ve yemeğini kendi başına yiyebiliyor" dedi.

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırıkkale, tilki