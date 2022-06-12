https://tr.sputniknews.com/20220612/bakan-soylu-hakkaride-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1057308275.html
Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T10:43+0300
2022-06-12T10:43+0300
2022-06-12T10:44+0300
süleyman soylu
türkiye
terörist
hakkari
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari’de gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Abluka-2 Operasyonu’nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA, ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, terörist, hakkari
Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
10:43 12.06.2022 (güncellendi: 10:44 12.06.2022) Abone ol
Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari’de gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Abluka-2 Operasyonu’nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA, ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.