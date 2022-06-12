Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220612/bakan-soylu-hakkaride-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1057308275.html
Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T10:43+0300
2022-06-12T10:44+0300
süleyman soylu
türkiye
terörist
hakkari
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057308130_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1180213ae8ef96b7e43bcdb623996c61.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari’de gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Abluka-2 Operasyonu’nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA, ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.
türkiye
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057308130_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_5cabb30e7ad159ce4a7e046062afdbfe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, terörist, hakkari

Bakan Soylu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

10:43 12.06.2022 (güncellendi: 10:44 12.06.2022)
© İHATürkiye, operasyon, helikopter
Türkiye, operasyon, helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari’de gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Abluka-2 Operasyonu’nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA, ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала