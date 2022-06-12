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İran'da dolar, 33 bin tümen bandını aşarak rekor kırdı: Yıl başından bu yana yüzde 48 değer kaybetti
İran'da dolar, 33 bin tümen bandını aşarak rekor kırdı: Yıl başından bu yana yüzde 48 değer kaybetti
İran'da son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar kuru 33 bin tümen bandını aşarak, tarihi rekorunu kırdı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T20:44+0300
2022-06-12T20:44+0300
ekonomi
iran
tümen
dolar
rekor
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ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından ülkede tümenin dolara karşı değer kaybı yüzde 190'ı aştı. Ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem gören İran para birimi, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 48'in üzerinde değer kaybetti. İran'da bugün 1 ABD Doları'nın değeri döviz piyasasında 33 bin 250 bin tümen üzerinden işlem görürken, 1 euro 34 bin 770 tümene kadar yükseldi. Ülkede 1 Türk Lirası ise bin 920 tümenden işlem görüyor.Diğer yandan ülkede önü alınamayan dolar kuru artışı nedeniyle Tahran büyük pazarında bazı esnaflar dükkanlarını kapatarak hükümeti protesto etti. Pazar esnafı dolar kuru artışına tepki olarak, "Bizim sorunumuz çözülmezse Tahran’da kıyamet olur", "Kepenkleri indirin, hepimiz biriz" sloganları attı.İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi ise ülkede yeterli miktarda döviz olduğunu ve sorunun kısa zamanda giderileceğini belirterek, "Döviz kuru işlemlerini artıracağız. Merkez Bankasında döviz rezervlerimiz artış gösteriyor ve piyasaların ihtiyacını karşılayacak rezerve sahibiz. Piyasaların gerçek ihtiyacını karşılayarak para birimimizi yukarı çekeceğiz" dedi.
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iran, tümen, dolar, rekor

İran'da dolar, 33 bin tümen bandını aşarak rekor kırdı: Yıl başından bu yana yüzde 48 değer kaybetti

20:44 12.06.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareİran parası - dolar - döviz
İran parası - dolar - döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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İran'da son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar kuru 33 bin tümen bandını aşarak, tarihi rekorunu kırdı.
ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından ülkede tümenin dolara karşı değer kaybı yüzde 190'ı aştı. Ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem gören İran para birimi, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 48'in üzerinde değer kaybetti.
İran'da bugün 1 ABD Doları'nın değeri döviz piyasasında 33 bin 250 bin tümen üzerinden işlem görürken, 1 euro 34 bin 770 tümene kadar yükseldi. Ülkede 1 Türk Lirası ise bin 920 tümenden işlem görüyor.
Diğer yandan ülkede önü alınamayan dolar kuru artışı nedeniyle Tahran büyük pazarında bazı esnaflar dükkanlarını kapatarak hükümeti protesto etti. Pazar esnafı dolar kuru artışına tepki olarak, "Bizim sorunumuz çözülmezse Tahran’da kıyamet olur", "Kepenkleri indirin, hepimiz biriz" sloganları attı.
İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi ise ülkede yeterli miktarda döviz olduğunu ve sorunun kısa zamanda giderileceğini belirterek, "Döviz kuru işlemlerini artıracağız. Merkez Bankasında döviz rezervlerimiz artış gösteriyor ve piyasaların ihtiyacını karşılayacak rezerve sahibiz. Piyasaların gerçek ihtiyacını karşılayarak para birimimizi yukarı çekeceğiz" dedi.
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