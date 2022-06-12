https://tr.sputniknews.com/20220612/kizilirmakin-rengi-neden-kirmiziya-dondu-1057310150.html

Kızılırmak'ın rengi neden kırmızıya döndü?

Kızılırmak'ın rengi neden kırmızıya döndü?

Doç. Dr. Ekici, Kızılırmak Nehri'ni besleyen bölgelerdeki kayaçların olivin, piroksen, amfibol, feldspat ve kil mineralleri bakımından zengin olduğunu... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T12:00+0300

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kızılırmak

yaşam

renk

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Sivas'tan doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son yağışlarla görülen yoğun 'kızıl' rengin oluşumu merak konusu oldu. SCÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Taner Ekici, Kızılırmak'taki renk oluşumunu değerlendirdi.Doç. Dr. Ekici, Kızılırmak Nehri'nin çok geniş bir topoğrafyada aktığını söyledi:Kızılırmak Nehri'ni besleyen bölgelerdeki kayaçların olivin, piroksen, amfibol, feldspat ve kil mineralleri bakımından zengin olduğunu belirten Doç. Dr. Ekici, "Ultrabazik magmatik kayaçlardan almış olduğu mineraller, Kızılırmak'a koyu bir renk veriyor. Sadece bunlar değil tabi. Killi, kumlu kayalar da Kızılırmak havzası içerisinde çok yaygın şekilde bulunuyor. Bu saymış olduğum kayaların çok yaygın olmasından kaynaklı bu kadar renkli bir görüntü veriyor. Temmuz ve ağustos aylarına doğru ise yağış miktarının azalmasıyla beraber bu coğrafyada akış yavaşlayacak. Ancak nehrin bu kızıllığı hiçbir zaman bitmeyecek. Nehri besleyen kollardan Fadlum Irmağı için de söylediğimiz şeyler geçerli. Sadece Fadlum değil; birçok ırmak Kızılırmak'a ulaştığı yerde taşıdığı malzemeleri nehre ekliyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220610/kizilirmak-kizila-burundu-1057243551.html

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kızılırmak, renk