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https://tr.sputniknews.com/20220612/motokuryeden-minibus-bekleyen-kadina-taciz-1057294829.html
Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz
Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz
İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesinde yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kuryenin tacizine uğradı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:28+0300
2022-06-12T00:28+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
motokurye
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Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Genç kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi. Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı. Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
türkiye
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gaziosmanpaşa
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istanbul, gaziosmanpaşa, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, motokurye

Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz

00:28 12.06.2022
© DHAMotokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz
Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesinde yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kuryenin tacizine uğradı.
Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Genç kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı.
Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi. Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı.
Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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