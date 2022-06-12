https://tr.sputniknews.com/20220612/motokuryeden-minibus-bekleyen-kadina-taciz-1057294829.html

Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz

Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesinde yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kuryenin tacizine uğradı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T00:28+0300

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türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

motokurye

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Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Genç kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi. Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı. Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

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istanbul, gaziosmanpaşa, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, motokurye