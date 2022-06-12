https://tr.sputniknews.com/20220612/vanda-gosteri-yuruyusu-ve-acik-hava-toplantilari-15-gun-yasaklandi-1057314260.html

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün yasaklandığı bildirildi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T14:04+0300

2022-06-12T14:04+0300

2022-06-12T14:04+0300

van

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yasak

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Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220528/vanda-gosteri-yuruyusu-15-gun-yasaklandi-1056773460.html

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