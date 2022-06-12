https://tr.sputniknews.com/20220612/vanin-tusba-ilcesinde-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1057322262.html
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T21:48+0300
2022-06-12T21:48+0300
2022-06-12T21:59+0300
türkiye
van
tuşba
deprem
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AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklaması yaptı.
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van, tuşba, deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:48 12.06.2022 (güncellendi: 21:59 12.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklaması yaptı.