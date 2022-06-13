https://tr.sputniknews.com/20220613/ali-koc-kulupler-birligi-toplantisindan-erken-ayrildi--1057360007.html

Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken ayrıldı

Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken ayrıldı

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T17:34+0300

2022-06-13T17:34+0300

2022-06-13T17:34+0300

türkiye

ali koç

kulüpler birliği

toplantı

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TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak ofisinde başladı.Toplantı öncesi Büyükekşi, basın mensuplarının soruları üzerine bu toplantıda tüm ayrıntıları görüşeceklerini söyledi. Seçilecek TFF kurullarının konuşulduğu toplantıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise erken ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Kulübü'nde ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek de toplantıya katılan isimler arasındaydı.

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ali koç, kulüpler birliği, toplantı