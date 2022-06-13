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https://tr.sputniknews.com/20220613/ali-koc-kulupler-birligi-toplantisindan-erken-ayrildi--1057360007.html
Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken ayrıldı
Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken ayrıldı
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:34+0300
2022-06-13T17:34+0300
türkiye
ali koç
kulüpler birliği
toplantı
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TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak ofisinde başladı.Toplantı öncesi Büyükekşi, basın mensuplarının soruları üzerine bu toplantıda tüm ayrıntıları görüşeceklerini söyledi. Seçilecek TFF kurullarının konuşulduğu toplantıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise erken ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Kulübü'nde ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek de toplantıya katılan isimler arasındaydı.
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ali koç, kulüpler birliği, toplantı

Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken ayrıldı

17:34 13.06.2022
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan erken ayrıldı.
TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak ofisinde başladı.
Toplantı öncesi Büyükekşi, basın mensuplarının soruları üzerine bu toplantıda tüm ayrıntıları görüşeceklerini söyledi. Seçilecek TFF kurullarının konuşulduğu toplantıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise erken ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Kulübü'nde ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek de toplantıya katılan isimler arasındaydı.
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