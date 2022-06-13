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https://tr.sputniknews.com/20220613/amazonda-kaybolan-ingiliz-gazetecinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1057355625.html
Amazon'da kaybolan İngiliz gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı
Amazon'da kaybolan İngiliz gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı
Amazon ormanlarında geçen hafta kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira ölü bulundu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:56+0300
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dünya
gazeteci
amazon
ingiliz
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Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçen hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kayboldu, ikiliden bir daha haber alınamadı. Bölgede günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün ikilinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yetkililer, bir kitap araştırması için bölgeye giden Phillips ve Pereira'nın kaybolmalarından günler önce tehdit aldıklarını söylemişti.
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gazeteci, amazon, ingiliz, kayıp

Amazon'da kaybolan İngiliz gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı

15:56 13.06.2022 (güncellendi: 15:58 13.06.2022)
© AP Photo / Bruna PradoDom Phillips- Bruno Araujo Pereira
Dom Phillips- Bruno Araujo Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Bruna Prado
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Amazon ormanlarında geçen hafta kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira ölü bulundu.
Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçen hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kayboldu, ikiliden bir daha haber alınamadı.
Bölgede günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün ikilinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yetkililer, bir kitap araştırması için bölgeye giden Phillips ve Pereira'nın kaybolmalarından günler önce tehdit aldıklarını söylemişti.
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