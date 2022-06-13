https://tr.sputniknews.com/20220613/aydinda-sanal-eskort-operasyonu-12-kisi-tutuklandi-1057330307.html
Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Aydın Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T02:20+0300
2022-06-13T02:20+0300
2022-06-13T02:20+0300
türkiye
eskort
operasyon
aydın
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Aydın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 60 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.K., K.Ç. ve A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.K., B.S., M.P., Ç.I., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B. ve E.B. olmak üzere 5'i kadın 12 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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eskort, operasyon, aydın
Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 12 kişi tutuklandı
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Aydın Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan 15 şüpheliden; 5'i kadın 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 60 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.K., K.Ç. ve A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.K., B.S., M.P., Ç.I., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B. ve E.B. olmak üzere 5'i kadın 12 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.