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https://tr.sputniknews.com/20220613/bilim-insanlari-uyardi-avustralyada-bu-kis-da-kurbagalar-gizemli-sekilde-oluyor--1057345082.html
Bilim insanları uyardı: Avustralya'da bu kış da kurbağalar gizemli şekilde ölüyor
Bilim insanları uyardı: Avustralya'da bu kış da kurbağalar gizemli şekilde ölüyor
Avustralya'da ikinci kış üst üste, henüz belirlenemeyen sebeplerden geniş çaplı kurbağa ölümleri yaşanıyor. Uzmanlar ise sebebi bulunana dek dikkatli olunması... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T13:10+0300
2022-06-13T13:10+0300
yaşam
avustralya
kurbağa
kış
mantar
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Avustralya'da Sydney'deki Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden biyolog Jodi Rowley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen kış ülke genelinde binlerce ölen ve can çekişen kurbağa bulundu. Son birkaç haftadır, havalar serinledikçe benzer duyumlar almaya başladık" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar durumun nedeninin daha iyi anlayabilmek için vatandaşlardan gördükleri hasta veya ölü kurbağaları Avustralya Müzesi'ne götürmelerini istedi. Hasta, yaşlı ya da yaralı kurbağaların havaların soğumasıyla ölme risklerinin artması normal bir durum olsa da bu ölümlerin geçen yıl haziran ve temmuzun sonunda görülmeye başlanmış olması bilim insanlarını endişelendiriyor. Uzmanlar kurbağa popülasyonundaki bu azalmanın tüm ekosistemi etkileyebilecek ciddi sonuçları doğurabileceği uyarısı yapıyor. Ölü bulunan kurbağaların çoğu yeşil ağaç kurbağası, uzmanlar insan yerleşimlerinde en çok dolaşan türler bunlar olduğu için ölü sayısının da en çok onlardan çıktığı görüşünde. Bilim insanlarının bir diğer tahmini de ölümlere amfibilerde görülen kitrid mantarının yol açtığı yönünde.
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avustralya, kurbağa, kış, mantar

Bilim insanları uyardı: Avustralya'da bu kış da kurbağalar gizemli şekilde ölüyor

13:10 13.06.2022
© Sputnik / Нина ЗотинаKurbağa
Kurbağa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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Avustralya'da ikinci kış üst üste, henüz belirlenemeyen sebeplerden geniş çaplı kurbağa ölümleri yaşanıyor. Uzmanlar ise sebebi bulunana dek dikkatli olunması konusunda uyardı.
Avustralya'da Sydney'deki Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden biyolog Jodi Rowley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen kış ülke genelinde binlerce ölen ve can çekişen kurbağa bulundu. Son birkaç haftadır, havalar serinledikçe benzer duyumlar almaya başladık" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar durumun nedeninin daha iyi anlayabilmek için vatandaşlardan gördükleri hasta veya ölü kurbağaları Avustralya Müzesi'ne götürmelerini istedi.
Hasta, yaşlı ya da yaralı kurbağaların havaların soğumasıyla ölme risklerinin artması normal bir durum olsa da bu ölümlerin geçen yıl haziran ve temmuzun sonunda görülmeye başlanmış olması bilim insanlarını endişelendiriyor. Uzmanlar kurbağa popülasyonundaki bu azalmanın tüm ekosistemi etkileyebilecek ciddi sonuçları doğurabileceği uyarısı yapıyor.
Ölü bulunan kurbağaların çoğu yeşil ağaç kurbağası, uzmanlar insan yerleşimlerinde en çok dolaşan türler bunlar olduğu için ölü sayısının da en çok onlardan çıktığı görüşünde. Bilim insanlarının bir diğer tahmini de ölümlere amfibilerde görülen kitrid mantarının yol açtığı yönünde.
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