https://tr.sputniknews.com/20220613/chp-yarin-sadat-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1057366936.html

CHP yarın SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP yarın SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP'den bir heyet yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T21:00+0300

2022-06-13T21:00+0300

2022-06-13T21:03+0300

politika

sadat a.ş

chp

kemal kılıçdaroğlu

bülent tezcan

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SADAT) hakkında suç duyurusunda bulunacak.CHP heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’ın İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan merkezinin kapısına dayanarak, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır" açıklaması yapmıştı.SADAT’ın yöneticilerinden Ersan Ergür ise sosyal medya hesabından "Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” diye yazmış, gelen tepkilerin ardından ize paylaşımını silmişti.SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurmuştu. Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denilmişti

https://tr.sputniknews.com/20220608/sadat-kilicdarogluna-1-milyon-tllik-tazminat-davasi-acti-1057140599.html

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sadat a.ş, chp, kemal kılıçdaroğlu, bülent tezcan