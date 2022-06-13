Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/chp-yarin-sadat-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1057366936.html
CHP yarın SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak
CHP yarın SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak
CHP'den bir heyet yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:00+0300
2022-06-13T21:03+0300
politika
sadat a.ş
chp
kemal kılıçdaroğlu
bülent tezcan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057367076_0:26:625:377_1920x0_80_0_0_e81862851361501a08f983aeed0f5000.png
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SADAT) hakkında suç duyurusunda bulunacak.CHP heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’ın İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan merkezinin kapısına dayanarak, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır" açıklaması yapmıştı.SADAT’ın yöneticilerinden Ersan Ergür ise sosyal medya hesabından "Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” diye yazmış, gelen tepkilerin ardından ize paylaşımını silmişti.SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurmuştu. Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denilmişti
https://tr.sputniknews.com/20220608/sadat-kilicdarogluna-1-milyon-tllik-tazminat-davasi-acti-1057140599.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057367076_44:0:579:401_1920x0_80_0_0_e8e12e15bc269859d7f38d50c806bb51.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sadat a.ş, chp, kemal kılıçdaroğlu, bülent tezcan

CHP yarın SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak

21:00 13.06.2022 (güncellendi: 21:03 13.06.2022)
© DHACHP lideri Kılıçdaroğlu SADAT önünde
CHP lideri Kılıçdaroğlu SADAT önünde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
CHP'den bir heyet yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SADAT) hakkında suç duyurusunda bulunacak.
CHP heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’ın İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan merkezinin kapısına dayanarak, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır" açıklaması yapmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
TÜRKİYE
SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
8 Haziran , 16:07
SADAT’ın yöneticilerinden Ersan Ergür ise sosyal medya hesabından "Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” diye yazmış, gelen tepkilerin ardından ize paylaşımını silmişti.
SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurmuştu. Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denilmişti
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала